Diwali 2025: दिवाली की खरीदारी के लिए बजट फ्रेंडली हैं दिल्ली के ये 5 मार्केट, सस्ते में मिलेगा हर सामान

लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखे, रिश्तेदारों को बढ़िया तोहफे दिए जाएं और रौनक में कोई कमी न रहे। लेकिन जब जेब सीमित हो तो सोच-समझकर खर्च करना भी जरूरी हो जाता है।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कम बजट में भी शानदार दिवाली की खरीदारी करना चाहते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कुछ ऐसे बाजार हैं जहां आप कम पैसों में भी ढेर सारी चीजें खरीद सकते हैं और त्योहार का पूरा आनंद ले सकते हैं।

आइए जानते हैं दिल्ली के 5 सबसे किफायती और रंगीन बाजारों के बारे में, जहां दिवाली की रौनक और सस्ता सामान दोनों मिलते हैं।

सदर बाजार - थोक में खरीदारी का हब

दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार, सदर बाजार, दीवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट है।

क्या मिलेगा - दीये, मोमबत्तियां, सजावटी सामान, पूजा सामग्री, पटाखे

कीमतें - छोटी चीजें 20-25 रुपये से शुरू

यहां की खास बात यह है कि थोक दरों पर सस्ता सामान और मोलभाव की पूरी छूट मिल जाएगी। यहां आप कम पैसों में बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, खासकर अगर आपको थोक में चीजें चाहिए।

चांदनी चौक - पारंपरिक रौनक और कम कीमत

पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक दीवाली के समय जगमगाने लगता है।

क्या मिलेगा - रंगोली के रंग, लाइट्स, सुंदर दीये, मिठाइयां

यहां परंपरागत चीजों की भरमार और कीमतें बेहद किफायती हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आप घर की पूरी सजावट सस्ते में कर सकते हैं।

लाजपत नगर मार्केट - ट्रेंडी और ट्रेडिशनल का मिक्स

अगर आप कुछ नया, सुंदर और फैशनेबल चाहते हैं तो लाजपत नगर जरूर जाएं।

क्या मिलेगा - फैंसी पर्दे, हैंडमेड दीये, मोमबत्तियां, गिफ्ट सेट्स

यहां कम बजट में स्टाइलिश सजावट और ट्रेडिशनल आउटफिट्स मिलते हैं। यह बाजार खासतौर पर युवाओं और ट्रेंडी चीजें पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है।

सरोजिनी नगर मार्केट - फैशन के साथ डेकोरेशन भी

सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं, दिवाली पर यह बाजार भी सजावट की ढेरों चीजें पेश करता है।

क्या मिलेगा - पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, सजावटी सामान

यहां जबरदस्त मोलभाव की गुंजाइश और सस्ते में स्टाइलिश शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपकी बजट में स्टाइल शामिल है, तो यह मार्केट मिस न करें।

करोल बाग (टिप-टॉप मार्केट) - अनोखी चीजों की तलाश करें

घर को खास लुक देना है तो करोल बाग का टिप-टॉप मार्केट एक बेहतरीन विकल्प है।

क्या मिलेगा - सजावटी लाइट्स, बोतलें, मग, ट्रे, स्टेशनरी

यहां जूट, ग्लास और हाथ से बनी अनोखी चीजें मिलती हैं। थोड़ी खोजबीन करनी पड़ेगी लेकिन यहां आपको कुछ खास और हटके जरूर मिलेगा।