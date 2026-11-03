Diwali 2026: खिलौनों की शक्ल में बाजार में उतरे पटाखे, बच्चों को भा रहे डक, लायन और गिटार

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दीपावली पर इस बार पटाखा बाजार में बच्चों की पसंद भी बदलती नजर आ रही है। अब सिर्फ अनार, फुलझड़ी और राकेट ही नहीं, बल्कि खिलौनों की शक्ल में तैयार किए गए पटाखे भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। डक, लायन और गिटार जैसे नए डिजाइन बच्चों को खासा लुभा रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेला मैदान में पटाखा बाजार सजने लगा है। यहां कुछ दुकानों पर नए डिजाइन के पटाखों की बिक्री भी शुरू हो गई है।

इस बार डक पटाखा अपनी बत्तख जैसी बनावट के कारण चर्चा में है। इसे जलाने पर एक के बाद एक तीन बार रंग-बिरंगी चिंगारियों वाले अनार निकलते हैं। वहीं लायन क्रैकर्स शेर की थीम पर तैयार किए गए हैं, जिनमें रोशनी के साथ अपेक्षाकृत कम आवाज का दावा किया जा रहा है। गिटार फंक्शन पटाखा संगीत वाद्ययंत्र की शक्ल में बनाया गया है, जो जलने पर अलग-अलग विजुअल इफेक्ट दिखाता है।

500 से 4000 रुपये तक कीमत पटाखा बाजार में 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की कीमत के अलग-अलग आइटम उपलब्ध हैं। दुकानदार नरेश गुप्ता के मुताबिक, गिटार और लायन डिजाइन के पटाखों को लेकर बच्चे अधिक उत्साहित हैं। वहीं दुकानदार दीपक का कहना है कि इस बार कंपनियों ने पारंपरिक पटाखों को नए आकार और डिजाइन में पेश किया है। यही वजह है कि ग्राहक भी नई वैरायटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। खिलौने जैसी बनावट देखकर इन्हें सुरक्षित न समझें पटाखों का आकर्षक और खिलौने जैसा डिजाइन बच्चों को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इनमें विस्फोटक सामग्री होती है। इसलिए बच्चों को इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। पटाखे केवल बड़ों की निगरानी में और खुले स्थान पर ही जलाने चाहिए।