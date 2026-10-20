Diwali Decoration: कबाड़ से करें कमाल, दिवाली पर घर को दें नया रूप, पुरानी बोतलों, डिब्बों और बेकार सामान से करें सजावट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नवरात्र के बाद अब लोग दिवाली की सफाई में जुट गए हैं। इस दौरान घरों से निकलने वाली पुरानी बोतलें, डिब्बे, कपड़े, अखबार और अन्य अनुपयोगी सामान को फेंकने के बजाय इनसे सजावटी और उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। थोड़ी रचनात्मकता और रंगों के इस्तेमाल से कबाड़ को खूबसूरत रूप दिया जा सकता है। इससे न केवल कचरा कम होगा, बल्कि कम खर्च में घर को नया रूप भी मिलेगा।

पुरानी चीजों को दें नया आकार डीपी तिवारी बताते हैं कि दिवाली की सफाई में बाल्टियां, डिब्बे और कई तरह का हार्डवेयर सामान निकलता है। इन्हें आकार देकर और रंगों से सजाकर गमलों में बदला जा सकता है। कांच की बोतलों पर रंगों का इस्तेमाल कर उन्हें आकर्षक सजावटी वस्तुओं का रूप दिया जा सकता है। पुराने खराब बल्ब भी कलाकारी के काम आ सकते हैं। वे बताते हैं कि हार्डवेयर की बेकार चीजों को नए नजरिये से देखकर उनसे कई तरह के लघु माडल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने खाली इत्र की शीशी से अग्निशामक यंत्र का मॉडल, खाली डिब्बे से ढोल और पानी की टंकी के वाल्व की गेंद से गर्म हवा के गुब्बारे का मॉडल बनाया है।