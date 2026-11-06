Diwali Firecrackers: मिठाई के डिब्बे में सजे पटाखे, चॉकलेट का होगा मीठा धमाका

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दिवाली पर अपनों को मिठाई का डिब्बा भेंट करने की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन इस बार उपहार देने का अंदाज कुछ बदला हुआ है। मिठाई के गिफ्ट हैंपर अब पटाखों की शक्ल में नजर आ रहे हैं।

फुलझड़ी, अनार, चकरी, राकेट, सुतली बम और माचिस बम जैसे दिखने वाले ये पटाखा पार्टी हैंपर पहली नजर में असली आतिशबाजी का अहसास कराते हैं, लेकिन इन्हें जलाने के बजाय खाया जाता है। ड्रायफ्रूट और चाकलेट के अलग-अलग फ्लेवर से तैयार ये स्वीट क्रैकर्स बच्चों से लेकर बड़ों तक को आकर्षित कर रहे हैं।

इस नए ट्रेंड को आगे बढ़ाने में शहर के होम बेकर्स और मेकर्स की अहम भूमिका है। लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार कस्टमाइज्ड हैंपर तैयार करा रहे हैं। होम बेकर गौरी अग्रवाल ने दिवाली की थीम पर खास चाॅकलेट क्रैकर्स बाक्स तैयार किए हैं। इनमें अलग-अलग आकार के चाॅकलेट बम और पटाखे शामिल हैं। इन्हें खोलने पर आलमंड, केसर, पिस्ता और ड्रायफ्रूट्स जैसे फ्लेवर का मीठा सरप्राइज मिलता है। वहीं, होम बेकर चेतना साहू बताती है कि नुटेला, स्ट्राबेरी, आरेंज, गुलकंद, पान और बटरस्काच जैसे फ्लेवर भी पसंद किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि चाकलेट को पटाखों का आकार देकर आकर्षक रैपिंग और पैकेजिंग के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।