त्योहार से पहले सजा Diwali Gift Box का बाजार , आकार और पसंद के हिसाब से करवा रहे तैयार

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दीपावली पर किसी के घर मिठाई लेकर पहुंचना और बदले में मिठाई का डिब्बा लेकर लौटना वर्षों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा में सोनपापड़ी का डिब्बा तो जैसे स्थायी हिस्सा बन गया था, लेकिन अब उपहार देने का अंदाज बदल रहा है। बाजार में मिठाई के सामान्य डिब्बों की जगह आकर्षक गिफ्ट बाॅक्स ने ले ली है। इनमें मिठाई के साथ नमकीन, चाॅकलेट, सूखे मेवे और सजावटी सामान का ऐसा मेल तैयार किया जा रहा है, जो उपहार को खास बना रहा है। ग्वालियर के महाराज बाड़ा, दौलतगंज और लश्कर के बाजारों में इन दिनों ऐसे गिफ्ट बाक्स की मांग और तैयारियों का असर दिखाई देने लगा है।

एक बाॅक्स में कई स्वाद, पसंद के हिसाब से चयन अब लोग केवल मिठाई का डिब्बा खरीदकर औपचारिकता पूरी नहीं करना चाहते। उनकी कोशिश रहती है कि उपहार खोलने वाले को उसमें कई तरह की चीजें मिलें। इसी पसंद को देखते हुए बाजार में मिठाई और नमकीन के कॉम्बिनेशन वाले बाक्स तैयार किए जा रहे हैं। इनमें काजू कतली, बेसन के लड्डू, ड्राईफ्रूट मिठाई, चाकलेट, कुकीज के साथ नमकीन की अलग-अलग किस्में रखी जा रही हैं। वहीं ड्राईफ्रूट के शौकीनों के लिए बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश के आकर्षक पैक उपलब्ध हैं। कुछ गिफ्ट बाक्स में चाय-काफी के पैक, चाकलेट, सजावटी दीये, मोमबत्तियां और छोटे शोपीस भी शामिल किए जा रहे हैं। इस तरह एक ही बाक्स में खाने-पीने की चीजों के साथ दीपावली की सजावट का सामान भी मिल रहा है।

बाॅक्स की सजावट भी बन रही आकर्षण उपहार की सामग्री के साथ उसकी पैकिंग पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। लकड़ी के डिब्बे, रंगीन गत्ते के बाक्स, पारदर्शी पैकिंग, टोकरी और कपड़े से सजे पैक बाजार में उपलब्ध हैं। इन पर रिबन, सजावटी फूल, दीपावली संदेश और आकर्षक डिजाइन बनाए जा रहे हैं। कई ग्राहक अपने परिवार, प्रतिष्ठान या कंपनी के नाम से विशेष पैकिंग भी करवा रहे हैं। ग्राहक खुद तय कर रहे हैं उपहार का अंदाज गिफ्ट बाक्स का एक बड़ा आकर्षण यह है कि ग्राहक अपनी पसंद और बजट के मुताबिक इसकी सामग्री तय कर सकते हैं। किसी को केवल ड्राईफ्रूट चाहिए तो किसी को मिठाई, नमकीन और चाकलेट का मिश्रण। व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को देने के लिए बड़ी संख्या में एक जैसे बॉक्स तैयार करवा रहे हैं।