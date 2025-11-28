इन 6 सब्जियों को भूलकर भी दोबारा गर्म करके न खाएं, फूड पॉइजनिंग का हो जाएंगे शिकार

मेरी खबरें
    सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का किचन में बचा हुआ खाना हर कोई गर्म करके खा ही लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा गर्म करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 08:13:05 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 08:13:05 AM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। ठंड का मौसम हो या गर्मी का, कई बार हम किचन में बचा हुआ खाना दोबारा गर्म कर खा लेते हैं। कई लोग तो सब्जियां, दाल या चावल अगले दिन के लिए फ्रिज में रखकर फिर से गर्म कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा गर्म करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

    पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ खास सब्जियां दोबारा गर्म होने पर ऐसे तत्व पैदा करती हैं जो शरीर में फूड प्वॉइजनिंग, पेट दर्द, एसिडिटी और यहां तक कि विषैली प्रतिक्रिया तक का कारण बन सकती हैं।

    यहां जानिए कौन-सी हैं वे सब्जियां जिन्हें दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए-

    1. पालक - बढ़ सकता है नाइट्रेट्स का स्तर

    पालक में नाइट्रेट की मात्रा पहले से ही अधिक होती है। इसे दोबारा गर्म करने पर नाइट्रेट, नाइट्राइट में बदल जाता है जो शरीर में जाने पर कैंसरजनक प्रभाव डाल सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर कभी भी दोबारा गर्म की हुई पालक नहीं खानी चाहिए।


    2. आलू - खराब होकर बन सकता है बैक्टीरिया का ठिकाना

    आलू को अगर कमरे के तापमान में रखा जाए और फिर गरम किया जाए, तो इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटूलिनम जैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इससे फूड प्वॉइजनिंग और उल्टी-दस्त की समस्या हो सकती है। उबले या तले आलू कभी दोबारा गर्म न करें।

    3. चुकंदर - दोबारा गर्म करने पर बदल जाता है पोषक तत्वों का स्वरूप

    चुकंदर में भी नाइट्रेट की मात्रा काफी अधिक होती है। इसे दोबारा गर्म करने से नाइट्राइट बनता है जो पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा इसका पोषण पूरी तरह खत्म हो जाता है।

    4. मशरूम - प्रोटीन खराब होकर बनते हैं टॉक्सिन

    मशरूम में मौजूद प्रोटीन दोबारा गर्म करने पर टूटकर विषैले रूप ले सकते हैं। इससे पेट में संक्रमण, गैस, सिरदर्द और बदहज़मी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

    5. अंडे की करी - दोबारा गर्म करने पर निकलते हैं हानिकारक कम्पाउंड

    अगर अंडे की करी दोबारा गर्म की जाए तो इसके प्रोटीन डीनेचर होकर ऐसे रूप में बदल सकते हैं जो पाचन तंत्र पर असर डालते हैं। इससे गट हेल्थ खराब हो सकती है।

    6. चिकन - प्रोटीन संरचना में बदलाव

    चिकन को दोबारा गर्म करने पर इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर बदल जाता है, जो कई लोगों में पेट दर्द, डाइजेशन की समस्या और फूड इंटॉलरेंस तक पैदा कर सकता है।

    हालत बिगड़ने पर आ सकते हैं ये लक्षण

    अगर गलती से इन सब्जियों को दोबारा गर्म कर खा लिया है और शरीर में समस्या हो रही है, तो ये संकेत नजर आ सकते हैं-

    • पेट दर्द

    • उल्टी और दस्त

    • गैस व एसिडिटी

    • सिरदर्द या चक्कर

    • जी मिचलाना

    • कमजोरी

    कैसे रखें खाना सुरक्षित?

    • सब्जियों को 2 घंटे से ज्यादा बाहर न रखें

    • फ्रिज में स्टोर की गई सब्जियों को एक बार ही गर्म करें

    • जरूरत के अनुसार ही खाना बनाएं

    • बच्चों और बुजुर्गों को बचा हुआ खाना न दें

