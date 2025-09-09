क्या आपकी खिचड़ी बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है? इन गलतियों से बचकर इसे परफेक्ट बनाएं

हेल्थ डेस्क। भारत में सदियों से खिचड़ी घर-घर में आराम और सेहत का प्रतीक मानी जाती है। चाहे आलस्य भरे दिन हों, बीमारी के समय हो या सुकून की तलाश, खिचड़ी हमेशा राहत देती है। चावल, दाल और मसालों से बनने वाली यह सादगी भरी डिश शरीर और आत्मा दोनों को तृप्त करती है।

इसे अक्सर कटोरी में परोसी गर्माहट भरी झप्पी भी कहा जाता है। हालांकि, कई बार यही खिचड़ी बेस्वाद या फिर अधिक गली-मुशी हो जाती है, जिससे इसका असली आनंद फीका पड़ जाता है। इसकी बड़ी वजह रसोई में की गई कुछ सामान्य गलतियां होती हैं, जो स्वाद और टेक्सचर को बिगाड़ देती हैं।

आइए जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचकर आप परफेक्ट खिचड़ी बना सकते हैं। सही चावल का चुनाव करें खिचड़ी का स्वाद और टेक्सचर काफी हद तक चावल पर निर्भर करता है। छोटे दाने वाले चावल जल्दी गलकर मुलायम खिचड़ी देते हैं, वहीं बासमती या लंबे दाने वाले चावल स्टार्च की वजह से अपना आकार बनाए रखते हैं। इसलिए अपनी पसंद की खिचड़ी के अनुसार चावल का चुनाव करें। पानी का संतुलन बनाए रखें खिचड़ी बनाते समय पानी की मात्रा सबसे अहम होती है। जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर चावल और दाल अपनी संरचना खो देते हैं और खिचड़ी बेस्वाद हो जाती है। बेहतर है कि पानी का अनुपात चावल-दाल और आपकी मनचाही गाढ़ी या पतली खिचड़ी के हिसाब से तय करें।