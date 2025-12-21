महक पर न जाएं, सेहत चुनें... बॉडी लोशन खरीदते समय इन 3 बातों का रखें खास ख्याल

मेरी खबरें
    Body Lotion Guide: जैसे शरीर को पानी चाहिए, वैसे ही त्वचा को 'हाइड्रेशन' की आवश्यकता होती है। सही लोशन का चुनाव न केवल त्वचा को चमकदार बनाता है, बल्कि ...और पढ़ें

    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 07:46:26 PM (IST)
    बॉडी लोशन खरीदते समय इन 3 बातों का रखें खास ख्याल

    डिजिटल डेस्क। त्वचा की देखभाल के लिए बॉडी लोशन केवल सर्दियों की जरूरत नहीं, बल्कि हेल्दी स्किन का आधार है। जैसे शरीर को पानी चाहिए, वैसे ही त्वचा को 'हाइड्रेशन' की आवश्यकता होती है। सही लोशन का चुनाव न केवल त्वचा को चमकदार बनाता है, बल्कि असमय झुर्रियों और खुजली से भी बचाता है।

    अपनी स्किन टाइप को समझें

    लोशन खरीदने से पहले अपनी त्वचा की प्रकृति पहचानें। यदि नहाने के बाद त्वचा खिंची हुई महसूस हो, तो वह ड्राई है। इसके लिए शिया बटर, कोको बटर या हयालूरोनिक एसिड युक्त गाढ़े 'क्रीम-बेस्ड' लोशन चुनें। वहीं, यदि त्वचा पर प्राकृतिक चमक या चिपचिपाहट रहती है, तो आपकी स्किन ऑयली है। ऐसे में एलोवेरा या टी-ट्री ऑयल वाले हल्के 'वॉटर-बेस्ड' या जेल लोशन का उपयोग करें जो रोमछिद्रों (Pores) को बंद नहीं करते।


    टेक्सचर और सामग्री का ध्यान रखें

    मौसम के अनुसार लोशन बदलें। सर्दियों में भारी क्रीम और गर्मियों में लाइट-वेट लोशन बेहतर होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट से बचें। इनमें मौजूद पैराबेन्स और कृत्रिम केमिकल संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा 'पैराबेन-फ्री' और सौम्य उत्पादों को प्राथमिकता दें।

    लगाने का सही तरीका

    लोशन का ज्यादा लाभ उठाने के लिए इसे लगाने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। नहाने के ठीक 3 से 5 मिनट के भीतर, जब त्वचा हल्की नम हो, तब लोशन लगाएं। इस समय त्वचा के रोमछिद्र (Pores) खुले होते हैं, जिससे लोशन गहराई तक जाकर नमी को अंदर लॉक कर देता है। नियमित और सही तरीके से किया गया यह छोटा सा निवेश आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवान, कोमल और स्वस्थ बनाए रख सकता है।

