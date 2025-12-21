महक पर न जाएं, सेहत चुनें... बॉडी लोशन खरीदते समय इन 3 बातों का रखें खास ख्याल

डिजिटल डेस्क। त्वचा की देखभाल के लिए बॉडी लोशन केवल सर्दियों की जरूरत नहीं, बल्कि हेल्दी स्किन का आधार है। जैसे शरीर को पानी चाहिए, वैसे ही त्वचा को 'हाइड्रेशन' की आवश्यकता होती है। सही लोशन का चुनाव न केवल त्वचा को चमकदार बनाता है, बल्कि असमय झुर्रियों और खुजली से भी बचाता है।

अपनी स्किन टाइप को समझें लोशन खरीदने से पहले अपनी त्वचा की प्रकृति पहचानें। यदि नहाने के बाद त्वचा खिंची हुई महसूस हो, तो वह ड्राई है। इसके लिए शिया बटर, कोको बटर या हयालूरोनिक एसिड युक्त गाढ़े 'क्रीम-बेस्ड' लोशन चुनें। वहीं, यदि त्वचा पर प्राकृतिक चमक या चिपचिपाहट रहती है, तो आपकी स्किन ऑयली है। ऐसे में एलोवेरा या टी-ट्री ऑयल वाले हल्के 'वॉटर-बेस्ड' या जेल लोशन का उपयोग करें जो रोमछिद्रों (Pores) को बंद नहीं करते।