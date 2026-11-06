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गोरा बनाने वाली क्रीम में छिपा हो सकता है स्टेराइड, रूप चौदस पर नकली कास्मेटिक्स से बचें

त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार, चेहरे पर इस्तेमाल होने वाले सौंदर्य प्रसाधनों का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए। हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित ब्रांड के उत्पाद खरीदें।

By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 02:59:36 PM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 03:03:13 PM (IST)
गोरा बनाने वाली क्रीम में छिपा हो सकता है स्टेराइड, रूप चौदस पर नकली कास्मेटिक्स से बचें
रूप चौदस पर नकली कास्‍मेटिक्‍स से बचें।

HighLights

  1. खूबसूरती की चाह में चेहरे को न पहुंचाएं नुकसान।
  2. नकली कास्मेटिक्स बिगाड़ सकते हैं आपकी रंगत।
  3. विश्वसनीय और प्रमाणित ब्रांड के उत्पाद खरीदें।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। त्योहारों और शादी के सीजन में हर कोई खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहता है। खासतौर पर दीपावली के आसपास महिलाएं मेकअप और त्वचा की देखभाल के लिए नए-नए कास्मेटिक उत्पाद खरीदती हैं। बाजार में मिलने वाले सस्ते और आकर्षक पैकेजिंग वाले उत्पाद कई बार इस चाहत को नुकसान में बदल सकते हैं। कम कीमत के लालच में खरीदे गए नकली और घटिया गुणवत्ता के कास्मेटिक्स त्वचा पर एलर्जी, जलन और गंभीर रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। ऐसे उत्पाद चेहरे की रंगत निखारने के बजाय उसे खराब कर सकते हैं।

त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार, चेहरे पर इस्तेमाल होने वाले सौंदर्य प्रसाधनों का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए। हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित ब्रांड के उत्पाद खरीदें। केवल पैकेजिंग और कम कीमत देखकर किसी उत्पाद पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। खासतौर पर गोरा होने या तुरंत ग्लो पाने के दावे करने वाली क्रीमों से सतर्क रहने की जरूरत है।


गोरा बनाने वाली क्रीम में छिपा हो सकता है स्टेराइड

कई बार जल्दी गोरा होने की चाह में महिलाएं ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल करने लगती हैं, जिनमें स्टेरॉयड मिला होता है। शुरुआत में इनसे चेहरे पर चमक या बदलाव दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा पतली होना, नसें दिखाई देना, लालिमा, सूजन, खुजली और घाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में चेहरे पर कालापन और मुंहासे भी बढ़ जाते हैं।

त्वचा रोग विशेषज्ञ जयेश कोठारी बताते हैं कि उनके पास कई बार ऐसे मरीज आते हैं, जिन्होंने चेहरा गोरा करने के लिए बिना चिकित्सकीय सलाह के स्टेरॉयड युक्त क्रीम का इस्तेमाल किया होता है। एक महिला मरीज ने कई दिनों तक बेट्नोवेट क्रीम चेहरे पर लगाई, जिसके बाद उसकी त्वचा बेहद पतली हो गई और घाव तक हो गए।

ऐसी स्थिति को टापिकल स्टेरॉयड डैमेज्ड फेस (टीएसडीएफ) कहा जाता है। खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों और बिना सलाह स्टेरॉयड क्रीम के इस्तेमाल से यह समस्या बढ़ रही है। फेस्टिव सीजन और सर्दियों में ऐसे मामले अधिक सामने आते हैं।

200 करोड़ तक पहुंचता है कारोबार

  • इंदौर में कास्मेटिक्स का बड़ा बाजार है। रानीपुरा व्यापारी एसोसिएशन से जुड़े व्यापारी संजय मोटवानी के अनुसार शहर में करीब 400 रजिस्टर्ड कास्मेटिक स्टोर हैं।

  • इनमें रानीपुरा, आड़ा बाजार और जेल रोड प्रमुख बाजार हैं।

  • इसके अलावा दो हजार से अधिक ब्यूटी पार्लर और यूनिसेक्स सैलून संचालित हो रहे हैं।

  • त्योहार और शादी के सीजन को मिलाकर कास्मेटिक्स बाजार का औसत कारोबार करीब 200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।

  • ऐसे बड़े बाजार में खरीदारी करते समय उत्पाद की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट, सामग्री और निर्माता की जानकारी जरूर जांचें।

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