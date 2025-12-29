मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ये गलती बना सकती है आपको बहरा, जानिए ईयरफोन के गंभीर साइड इफेक्ट्स

    Side Effects of Earphones: आज के डिजिटल दौर में ईयरफोन का इस्तेमाल लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। चलते-फिरते, खाना खाते समय या सफर के दौरान अ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 04:51:50 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 04:51:50 PM (IST)
    ये गलती बना सकती है आपको बहरा, जानिए ईयरफोन के गंभीर साइड इफेक्ट्स
    Earphone side effects: तेज आवाज में ईयरफोन का इस्तेमाल कानों-दिमाग के लिए खतरनाक (File Photo)

    HighLights

    1. ईयरफोन से सुनने की क्षमता घटती है
    2. तनाव और चिंता बढ़ने का खतरा
    3. लंबे समय में कान हो सकते हैं कमजोर

    लाइफस्टाइल डेस्क: आजकल ईयरफोन का अत्यधिक उपयोग आम हो गया है। लोग सड़क पर चलते समय, रेलवे ट्रैक पार करते हुए, यहां तक कि भोजन करते समय भी ईयरफोन लगाए रहते हैं। शुरुआत में यह आदत सामान्य लगती है, लेकिन समय के साथ यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तेज आवाज में लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल धीरे-धीरे कानों और दिमाग पर बुरा प्रभाव (Earphone Side Effects) डालता है।

    naidunia_image

    कानों को गंभीर नुकसान

    लगातार तेज आवाज़ सुनने से लोग ऊंचे वॉल्यूम के आदी हो जाते हैं। इससे कानों की प्राकृतिक संवेदनशीलता कम होने लगती है। भविष्य में व्यक्ति को सामान्य आवाज भी कम सुनाई देने लगती है, जो एक गंभीर समस्या बन सकती है।


    नींद से जुड़ी समस्याएं

    लंबे समय तक तेज आवाज़ में ईयरफोन का उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। कई लोगों को अनिद्रा की शिकायत होने लगती है। इसलिए सोने से पहले या देर रात ईयरफोन के इस्तेमाल से बचना जरूरी है।

    हार्मफुल वाइव्स का प्रभाव

    जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ऊंचे वॉल्यूम पर संगीत सुनता है, तो तेज ध्वनि तरंगें कानों के जरिए अंदर जाती हैं। ये तरंगें न केवल सुनने की नसों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि दिमाग की कोशिकाओं पर भी नकारात्मक असर डाल सकती हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से मानसिक थकावट बढ़ सकती है।

    सुनने की क्षमता में गिरावट

    लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर संगीत सुनने से सुनने की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है। कानों में दर्द या झनझनाहट भी हो सकती है। यह देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दूसरों की तुलना में आवाज कम सुनाई देने लगती है।

    बचाव के लिए जरूरी सलाह

    • ईयरफोन का सीमित उपयोग करें

    • स्वस्थ सुनने की आदतें अपनाएं

    • वॉल्यूम हमेशा मध्यम रखें

    • समय-समय पर कानों की जांच कराएं

    दिमाग पर नकारात्मक असर

    हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनने से तनाव और चिंता बढ़ सकती है। कई लोगों को सिर भारी लगना, चक्कर आना या बेचैनी महसूस होती है। लगातार ईयरफोन लगाने से दिमाग पर दबाव बढ़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.