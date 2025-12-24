बार-बार हो रहा है गला खराब? सर्दियों में जरूर पिएं ये आयुर्वेदिक ड्रिंक, तुरंत मिलेगी राहत

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही गले से जुड़ी समस्याएं जैसे खराश, दर्द, खांसी, जुकाम और आवाज बैठना आम हो जाता है। ठंडी हवा, ठंडा पानी और कमजोर इम्यूनिटी के कारण गले का संक्रमण जल्दी हो जाता है। ऐसे में दवाइयों की जगह अगर आयुर्वेदिक उपाय अपनाए जाएं तो बिना साइड इफेक्ट के राहत मिल सकती है।

गले की समस्याओं से राहत के लिए अदरक पाउडर यानी सोंठ पाउडर, दालचीनी, हल्दी, काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल करके आयुर्वेदिक ड्रिंक को बनाया जा सकता हैं। इनमें बहुत से औषधीय गुण होते हैं, जो गले के स्वास्थ्य के लिए कई तरीकों से फायदेमंद है।

आयुर्वेदिक ड्रिंक बनाने की सामग्री

सोंठ (अदरक पाउडर) – आधा चम्मच

दालचीनी पाउडर – आधा चम्मच

हल्दी – एक चौथाई चम्मच

काली मिर्च पाउडर – आधा चम्मच

शहद – 1 चम्मच

पानी – 1 कप

कैसे बनाएं आयुर्वेदिक ड्रिंक

एक कप पानी को उबाल लें।

इसमें सोंठ, दालचीनी, हल्दी और काली मिर्च डालें।

5-7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें।

गैस बंद कर हल्का ठंडा होने दें।

छानकर इसमें शहद मिलाएं और गुनगुना ही पिएं।

गले की समस्याओं में कैसे फायदेमंद है यह ड्रिंक

खराश और दर्द से राहत - सोंठ और दालचीनी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन कम करते हैं।

खांसी और जुकाम में आराम - काली मिर्च और हल्दी बलगम निकालने में मदद करती हैं।

इम्यूनिटी मजबूत करे - यह ड्रिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

इन्फेक्शन से बचाव - इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण संक्रमण को रोकते हैं।

आवाज बैठने की समस्या दूर करे - गले को अंदर से आराम मिलता है।

कब और कितनी मात्रा में पिएं

दिन में 1 बार, खासकर सुबह या रात को सोने से पहले

ज्यादा समस्या होने पर 2–3 दिन तक नियमित सेवन कर सकते हैं

ध्यान रखने योग्य बातें

शहद हमेशा पानी ठंडा होने के बाद ही मिलाएं

अधिक मात्रा में सेवन न करें

अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें

सर्दियों में गले की परेशानी से बचने के लिए यह आयुर्वेदिक ड्रिंक एक असरदार और घरेलू उपाय है। यह न सिर्फ गले को आराम देता है बल्कि पूरे शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है।