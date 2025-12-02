मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रदूषण के बढ़ते स्तर से कम हो रहे एक्सरसाइज के फायदे, एक्सपर्ट्स ने किए चौंकाने वाले खुलासे

    Polluted air quietly erases Exercise benefits: हाल ही में हुए एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने साफ किया है कि वायु प्रदूषण हमारी नियमित एक्सरसाइज के स्वास्थ्य लाभों को लगभग आधा कर देता है। लंदन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) की रिसर्च टीम ने यह निष्कर्ष 15 लाख से ज्यादा लोगों के लंबे समय तक किए गए विश्लेषण के बाद निकाला है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 08:23:53 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 08:23:53 AM (IST)
    प्रदूषण के बढ़ते स्तर से कम हो रहे एक्सरसाइज के फायदे, एक्सपर्ट्स ने किए चौंकाने वाले खुलासे
    प्रदूषण कम कर देता है एक्सरसाइज का असर।

    HighLights

    1. ढाई घंटे की एक्सरसाइज से मौत का खतरा 30% कम।
    2. प्रदूषण कम कर देता है एक्सरसाइज का असर।
    3. PM2.5 के बढ़ते स्तर से घट रहा वर्कआउट का असर।

    लाइफस्टाइल डेस्क। हाल ही में हुए एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने साफ किया है कि वायु प्रदूषण हमारी नियमित एक्सरसाइज के स्वास्थ्य लाभों को लगभग आधा कर देता है। लंदन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) की रिसर्च टीम ने यह निष्कर्ष 15 लाख से ज्यादा लोगों के लंबे समय तक किए गए विश्लेषण के बाद निकाला है।

    प्रदूषण कम कर देता है व्यायाम का असर

    शोध के अनुसार, PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण शरीर पर सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों के भीतर जाकर रक्त प्रवाह में घुस सकते हैं।

    शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन क्षेत्रों में PM 2.5 का स्तर 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे अधिक था, वहाँ रहने वाले लोगों पर व्यायाम का सकारात्मक प्रभाव काफी कम हो गया।

    दुनिया की लगभग 46% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है, जहां प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर है।

    बढ़ते प्रदूषण में एक्सरसाइज के फायदे हो जाते हैं आधे

    अध्ययन में शामिल लोग जो सप्ताह में कम से कम ढाई घंटे व्यायाम करते थे, उनमें मृत्यु का जोखिम उन लोगों की तुलना में लगभग 30% कम पाया गया, जो पर्याप्त व्यायाम नहीं करते थे। लेकिन यदि यही लोग ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में रहते थे, तो यह लाभ घटकर 12-15% रह गया। यानी, प्रदूषण उनकी मेहनत का आधे से भी ज्यादा असर कम कर देता है।


    विशेषज्ञों की चेतावनी

    यूसीएल के व्यवहार विज्ञान एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर एंड्रयू स्टेप्टो के अनुसार, हमारा अध्ययन दिखाता है कि जहरीली हवा व्यायाम के फायदों को काफी हद तक सीमित कर देती है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी स्थिति में व्यायाम के कोई लाभ नहीं मिलते।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.