एलपीजी हादसे में पीड़ित परिवार को मिल सकता है बीमा का लाभ, जानें कैसे प्राप्त करें अपना अधिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। रसोई गैस सिलेंडर अथवा एलपीजी से संबंधित दुर्घटना किसी परिवार के लिए शारीरिक और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे मामलों में पात्र पंजीकृत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए तेल विपणन कंपनियों की सार्वजनिक दायित्व बीमा व्यवस्था के तहत बीमा लाभ का प्रावधान हो सकता है।

अधिवक्ता मयंक खरे के अनुसार, दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता या उसके परिवार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बीमा क्लेम किया जा सकता है। हालांकि क्लेम की पात्रता और राशि दुर्घटना की परिस्थितियों तथा लागू बीमा पालिसी की शर्तों के आधार पर तय होती है।