    Diwali Office Party Outfit: दिवाली पर दफ्तर में दिखना है सबसे हटके? अपनाएं ये 5 आसान फैशन टिप्स

    Diwali 2025 Outfit Ideas: अगर आप चाहती हैं कि ऑफिस पार्टी में सबकी निगाहें आप पर टिक जाएं, तो इन 5 आसान फैशन टिप्स को अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत किए बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश दिख सकती हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 03:04:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 03:14:13 PM (IST)
    दफ्तर के लिए 5 आसान फैशन टिप्स।

    HighLights

    1. दफ्तर के लिए 5 आसान फैशन टिप्स।
    2. एथनिक डे और गेट-टुगेदर का दौर।
    3. कॉम्प्लेक्शन के अनुसार चुनें आउटफिट।

    लाइफस्टाइल डेस्क। दिवाली का त्योहार सिर्फ घर सजाने और मिठाइयां बांटने तक ही सीमित नहीं है। इस मौके पर ऑफिसों में भी छोटी-छोटी पार्टीज, एथनिक डे और गेट-टुगेदर का दौर चलता है।

    अगर आप चाहती हैं कि ऑफिस पार्टी में सबकी निगाहें आप पर टिक जाएं, तो इन 5 आसान फैशन टिप्स को अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत किए बेहद ग्रेसफुल और स्टाइलिश दिख सकती हैं।

    1. अपने कॉम्प्लेक्शन के अनुसार चुनें आउटफिट

    naidunia_image

    त्योहारों पर चमकीले और ट्रेंडी रंग भले ही आकर्षक लगते हों, लेकिन अपने स्किन टोन के हिसाब से रंग चुनना जरूरी है।

    • गेहुआं रंग - मस्टर्ड, रॉयल ब्लू या मरून कलर सूट करते हैं।

    • फेयर स्किन - पेस्टल पिंक, लैवेंडर, पीच या स्काई ब्लू ट्राई करें।

    • डस्की स्किन - ग्रीन, वाइन और गोल्डन शेड्स में नजर आएंगी ग्लैमरस।

    2. फ्यूजन लुक अपनाएं

    naidunia_image

    • अगर आप ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों लुक पसंद करती हैं, तो फ्यूजन आउटफिट परफेक्ट रहेगा।

    • शरारा के साथ लॉन्ग जैकेट या क्रॉप टॉप के साथ पलाज़ो पहनें।

    • हल्के सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी लुक को पूरा बनाएंगे।

    • इस तरह का लुक न केवल स्टाइलिश लगेगा बल्कि ऑफिस के लिए भी उपयुक्त रहेगा।

    3. सिंपल ज्वेलरी से बढ़ाएं एलिगेंस

    naidunia_image

    • भारी गहनों की जगह मिनिमल ज्वेलरी ट्रेंड में है।

    • छोटी झुमकी या चांदबाली, पतली ब्रेसलेट और बिंदी आपके लुक को और निखारेंगे।

    • ध्यान रखें कि कपड़े और ज्वेलरी के बीच बैलेंस बना रहे ताकि ओवरड्रेसिंग न लगे।

    4. मेकअप रखें ग्लोइंग और नेचुरल

    naidunia_image

    • ऑफिस पार्टी के लिए मेकअप हल्का और फ्रेश लुक वाला होना चाहिए।

    • बेस के लिए हल्का फाउंडेशन और पीच ब्लश चुनें।

    • लिप्स पर न्यूड या रोज पिंक शेड लगाएं।

    • हाइलाइटर से चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाएं ताकि दिवाली की रौनक आप पर झलके।

    5. फुटवियर और हेयरस्टाइल पर भी दें ध्यान

    naidunia_image

    • आपका लुक तभी पूरा होगा जब फुटवियर और हेयरस्टाइल पर ध्यान दिया जाए।

    • ट्रेडिशनल लुक के लिए जरी वाली जूती या ब्लॉक हील्स पहनें।

    • बालों में हल्के कर्ल्स या लो बन बनाएं, और चाहें तो गजरा से सजाएं।

    अगर आपका आउटफिट बहुत भारी है, तो मेकअप और ज्वेलरी हल्की रखें। वहीं, अगर ड्रेस सिंपल है, तो स्टेटमेंट ईयररिंग्स या बोल्ड लिपस्टिक से लुक को बैलेंस करें।


