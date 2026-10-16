इंदौर। फेस्टिव सीजन को और भी अधिक खास और यादगार बनाने के लिए इंदौर शहर के फैशन प्रेमियों के लिए एक बेहद शानदार अवसर आ रहा है।

आगामी 16 और 17 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार और शनिवार) को होटल इन्फिनिटी, इंदौर में दो दिवसीय भव्य फेस्टिव लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा है।

सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इस अनोखे मेले में शहरवासियों को एक ही छत के नीचे देश भर के सबसे बेहतरीन और अनूठे कलेक्शंस देखने और खरीदने का मौका मिलेगा।

'New City, Same Style!' की थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में हैदराबाद के चुनिंदा डिज़ाइनर्स के साथ-साथ देशभर के ब्रांड्स के हैंडपिक्ड कलेक्शन उपलब्ध होंगे।

त्योहारों के इस सीजन में खुद को खास लुक देने के लिए यहाँ एक्सक्लूसिव एथनिक वियर, फेस्टिव डिज़ाइनर सूट्स, लहंगा-साड़ी कलेक्शन की बेहद खूबसूरत रेंज उपलब्ध रहेगी।

इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक शानदार ज्वेलरी, ट्रेंडी एक्सेसरीज, फुटवियर, क्लच और होम डेकोर का भी बेहद शानदार कलेक्शन सजाया जाएगा।

मोतियों के शहर हैदराबाद में अपनी खास पहचान बनाने के बाद शहर की सबसे पसंदीदा क्यूरेटेड लाइफस्टाइल प्रदर्शनी 'स्टाइल पिटारा एलीट' अब रॉयल्टी के शहर इंदौर में अपना जलवा बिखेरने आ रही है।

इस भव्य मेले की सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। स्टॉल बुकिंग ओपन है।