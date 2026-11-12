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पटाखों से कान को खतरा, हो सकता है एकॉस्टिक ट्रॉमा, कम सुनाई दे तो 72 घंटे के अंदर दिखाना जरूरी

दीपावली पर पटाखों की तेज आवाज भीतरी कान की हेयर सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। धमाके के बाद कम सुनाई देने, कान में सीटी बजने या कान बंद लगने पर शुरुआती 72 घंटे अहम बताए गए हैं। AIIMS भोपाल के विशेषज्ञ ने तुरंत जांच की सलाह दी है।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 11:15:30 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 11:15:30 AM (IST)
पटाखों से कान को खतरा, हो सकता है एकॉस्टिक ट्रॉमा, कम सुनाई दे तो 72 घंटे के अंदर दिखाना जरूरी

HighLights

  1. पटाखों के धमाके से कानों को खतरा
  2. कम सुनाई दे तो 72 घंटे अहम
  3. AIIMS भोपाल ने जारी की सलाह

हेल्थ डेस्क। दीपावली पर पटाखों के तेज धमाके का असर सिर्फ कुछ सेकंड के शोर तक नहीं रहता। यह कानों की सुनने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पटाखे फूटने के बाद अगर अचानक कम सुनाई देने लगे, कान में घंटी या सीटी जैसी आवाज आए या कान बंद-बंद लगे, तो इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज न करें। यह भीतरी कान में चोट या अचानक सुनने की क्षमता घटने का संकेत हो सकता है।

72 घंटे हैं "गोल्डन पीरियड"

ऐसी स्थिति में शुरुआती 72 घंटे इलाज के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। इसे "गोल्डन पीरियड" माना जाता है। इस दौरान जांच और सही इलाज मिल जाए, तो सुनने की क्षमता को बचाया जा सकता है।

तेज आवाज से भीतरी कान की कोशिकाओं को नुकसान

एम्स भोपाल के ईएनटी विभाग के वाक् एवं भाषा चिकित्सक प्रांजल जैन के अनुसार, कान के पास पटाखा फूटने पर निकलने वाली तेज आवाज भीतरी कान की नाजुक संरचनाओं, यानी हेयर सेल्स, को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे सुनने की क्षमता कुछ समय के लिए कम हो सकती है। गंभीर मामलों में यह नुकसान स्थायी भी हो सकता है।


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इन लक्षणों पर रखें नजर

कई बार धमाके के तुरंत बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं:

कान में सीटी या घंटी जैसी आवाज बजना

आवाज धीमी सुनाई देना

चक्कर आना

कान बंद महसूस होना

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