सुबह का नाश्ता बने सुपरहेल्दी... खाएं ये 5 Healthy Breakfast Dishes

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे अहम भोजन माना जाता है। सुबह का पौष्टिक नाश्ता न सिर्फ दिनभर एनर्जी देता है बल्कि पाचन तंत्र और गट हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मूड सुधारने, कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। अगर आप अपनी सेहत और खासकर आंतों की देखभाल करना चाहते हैं, तो इन 5 आसान और हेल्दी डिशेज को अपनी सुबह की प्लेट में जरूर शामिल करें।
दही प्रोबायोटिक्स का बेहतरीन स्रोत है। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया आंतों को स्वस्थ रखते हैं। इसमें कटे फल (केला, सेब, जामुन) और मेवे (बादाम, अखरोट, चिया सीड्स) मिलाकर खाएं। यह स्वादिष्ट होने के साथ गट हेल्थ के लिए उत्तम है।
दक्षिण भारत की पारंपरिक डिश इडली फरमेंटेड चावल और उड़द दाल से बनती है। फरमेंटेशन प्रक्रिया इसे प्राकृतिक रूप से प्रोबायोटिक बना देती है। इसके साथ सांभर खाने से प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलते हैं। यह हल्का और पचने में आसान नाश्ता है।
ओट्स फाइबर, खासकर बीटा-ग्लूकन का अच्छा स्रोत है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है। इसमें गाजर, मटर, पालक जैसी सब्जियां मिलाकर उपमा बनाएं। यह डिश लंबे समय तक एनर्जी देती है और भूख को नियंत्रित रखती है।
मूंग दाल हल्की और प्रोटीन से भरपूर है। भिगोकर पिसी दाल को बैटर बनाएं, सब्जियां और मसाले डालें और पतला चीला तैयार करें। फरमेंटेशन से इसमें प्रोबायोटिक गुण भी आ जाते हैं। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है।
क्विनोआ ग्लूटेन-फ्री सुपरफूड है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है। सब्जियों और मसालों के साथ इसका उपमा बनाएं। यह गट हेल्थ सुधारने और दिनभर हल्का महसूस करने के लिए शानदार विकल्प है।
इन आसान और हेल्दी डिशेज को अपनाकर आप अपनी सुबह को हेल्दी बना सकते हैं और गट हेल्थ को मजबूत रख सकते हैं।