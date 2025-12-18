अब कभी नहीं फटेगी गुड़ की चाय, अपनाएं यह जादुई ट्रिक और पाएं लाजवाब स्वाद, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों के मौसम में गुड़ की चाय न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत का खजाना भी मानी जाती है। गुड़ शरीर को गर्म रखता है और इम्युनिटी भी बढ़ाता है। हालांकि लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या तब आती है, जब गुड़ डालते ही चाय का दूध फट जाता है। ऐसे में लोग सेफ ऑप्शन के रूप में चीनी को चुनते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो चिंता करने की बात नहीं है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, जिससे गुड़ डालने पर भी दूध नहीं फटेगा और स्वाद भी लाजवाब मिलेगा।