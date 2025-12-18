मेरी खबरें
    अब कभी नहीं फटेगी गुड़ की चाय, अपनाएं यह जादुई ट्रिक और पाएं लाजवाब स्वाद, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

    By Mohan Kumar
    Thu, 18 Dec 2025 07:18:14 PM (IST)
    गुड़ की चाय पीने के हैं बेमिसाल फायदे

    HighLights

    1. स्वाद के साथ सेहत का खजाना मानी जाती है गुड़ की चाय
    2. गुड़ शरीर को गर्म रखता है और इम्युनिटी बढ़ाता है
    3. गुड़ की तासीर गर्म होती है और यह काफी फायदेमंद है

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों के मौसम में गुड़ की चाय न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत का खजाना भी मानी जाती है। गुड़ शरीर को गर्म रखता है और इम्युनिटी भी बढ़ाता है। हालांकि लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या तब आती है, जब गुड़ डालते ही चाय का दूध फट जाता है। ऐसे में लोग सेफ ऑप्शन के रूप में चीनी को चुनते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो चिंता करने की बात नहीं है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, जिससे गुड़ डालने पर भी दूध नहीं फटेगा और स्वाद भी लाजवाब मिलेगा।

    आवश्यक सामग्री

    1 कप पानी, आधा कप दूध।

    कद्दूकस किया हुआ गुड़ (स्वादानुसार)।

    चाय पत्ती, कुटा हुआ अदरक, इलायची और काली मिर्च।

    गुड़ की चाय बनाने की विधि

    • सबसे पहले एक सॉस पैन में पानी गरम करें। इसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च और चाय पत्ती डालकर 2-3 मिनट तक अच्छे से उबालें।

    • इसके बाद एक दूसरे बर्तन में दूध को अलग से उबाल लें। फटने से बचने के लिए यह सबसे बड़ा कदम है।

    • जब चाय का पानी अच्छे से उबल जाए, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें। गुड़ घुलने के बाद गैस को बंद कर दें।

    • अब उबला हुआ गर्म दूध धीरे-धीरे इस मिश्रण में मिलाएं। दूध मिलाने के बाद चाय को दोबारा न उबालें।

    • आपकी गरमा-गरम, खुशबूदार और बिना फटी गुड़ की चाय तैयार है। ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले गुड़ का ही चुनाव करें।

    गुड़ की चाय पीने के बेमिसाल फायदे

    • गुड़ पाचन तंत्र को एक्टिव करता है, जिससे गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

    • इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स सर्दी-जुकाम से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं।

    • आयरन का प्राकृतिक स्रोत होने के कारण यह एनीमिया से बचाव करता है।

    • गुड़ की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को अंदरूनी गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करती है।


