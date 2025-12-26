मेरी खबरें
    सावधान! फ्रिज में कभी न रखें ये चीजें, बन सकती हैं जहर... स्वाद और सेहत दोनों को नुकसान

    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 06:59:05 AM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 06:59:05 AM (IST)
    सावधान! फ्रिज में कभी न रखें ये चीजें, बन सकती हैं जहर... स्वाद और सेहत दोनों को नुकसान
    लाइफस्टाइल डेस्क: आज के दौर में फ्रिज लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है। रोजमर्रा की कई चीजों को ताजा रखने के लिए हम उन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन यह हर खाद्य पदार्थ के लिए सही नहीं होता।

    कुछ डेली फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से उनका स्वाद, बनावट और पोषण प्रभावित हो सकता है। फ्रिज की ठंडी और सूखी हवा कुछ खाद्य पदार्थों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। ऐसे में जरूरी है यह जानना कि किन चीजों को भूलकर भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।


    लहसुन को फ्रिज में रखने से उसमें अंकुर निकल सकते हैं और उसका स्वाद कमजोर हो जाता है। नमी के कारण यह जल्दी खराब भी हो सकता है।

    शहद फ्रिज में रखने पर जमने लगता है और क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिससे उसका उपयोग मुश्किल हो जाता है। इसे एयरटाइट जार में कमरे के तापमान पर रखें।

    फ्रिज की ठंडक आलू के स्टार्च को शुगर में बदल देती है, जिससे स्वाद मीठा हो जाता है और पकने पर यह अनहेल्दी हो सकता है। इन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें।

    ब्रेड को फ्रिज में रखने से वह जल्दी सूख जाती है और उसकी मुलायम बनावट खत्म हो जाती है। लंबे समय के लिए डीप फ्रीजर बेहतर विकल्प है।

    फ्रिज की नमी प्याज को नरम कर देती है और सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्याज को जालीदार टोकरी में खुली जगह पर रखें।

    फ्रिज में रखने से केले का छिलका जल्दी काला पड़ जाता है और अंदर से वह खराब होने लगता है। केले को कमरे के तापमान पर ही पकने दें।

    टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद फीका हो जाता है और टेक्सचर खराब होता है। इससे उनका रस और मिठास भी कम हो जाती है।

    कॉफी फ्रिज की नमी को सोख लेती है, जिससे उसका फ्लेवर और खुशबू खराब हो जाती है। इसे एयरटाइट कंटेनर में सूखी जगह पर रखें।

    कुछ लोग कुकिंग ऑयल को फ्रिज में रखते हैं, लेकिन इससे तेल गाढ़ा या सफेद हो सकता है। तेल को ठंडी, नमी रहित जगह पर रखना बेहतर होता है।

    इन छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपने खाने का स्वाद, गुणवत्ता और पोषण लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं।

