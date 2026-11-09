13 नवंबर को खत्म हो जाएगी दुनिया? 66 साल पुरानी भविष्यवाणी ने फिर बढ़ाई चर्चा, जानिए क्या है पूरा सच

लाइफस्टाइल डेस्क। 13 नवंबर 2026 को क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी? सोशल मीडिया पर इन दिनों 66 साल पुरानी एक भविष्यवाणी की खूब चर्चा हो रही है। दावा है कि शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इंसानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा।

दरअसल, साल 1960 में अमेरिका की प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था। इसका शीर्षक था- Doomsday: Friday, 13 November 2026 यानी कयामत का दिन: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026।

इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने उस समय की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार के आधार पर गणितीय अनुमान लगाया था। इसके मुताबिक, अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा, जब जनसंख्या अनंत की ओर बढ़ने लगेगी।

अब 13 नवंबर की तारीख करीब आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैज्ञानिकों ने सच में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की थी? आखिर इस रिसर्च का असली मतलब क्या था और क्या आज हमें इससे डरने की जरूरत है?