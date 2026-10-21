रसोई से बेडरूम तक बदला इंटीरियर का ट्रेंड, अब खूबसूरती के साथ सुविधा पर जोर
रसोई में मॉड्यूलर कैबिनेट, व्यवस्थित भंडारण, आसानी से साफ होने वाली सतहों और कम जगह में अधिक सामान रखने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है।
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 01:40:29 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 02:02:52 PM (IST)
इंटीरियर ट्रेंड।
HighLights
- मॉड्यूलर किचन में स्टोरेज के नए विकल्प पसंद कर रहे लोग।
- बेडरूम में हल्के रंगों और सुकून देने वाली रोशनी की बढ़ी मांग।
- रसोई से बेडरूम तक बदला इंटीरियर का ट्रेंड, सुंदरता पर जोर।
लाइफस्टाइल डेस्क। घर को आकर्षक बनाने के साथ-साथ सुविधाजनक और व्यवस्थित रखने की चाह ने इंटीरियर डिजाइनिंग के ट्रेंड में बदलाव किया है। अब लोग रसोई और बेडरूम को केवल सजाने के बजाय अपनी दिनचर्या और जरूरतों के अनुसार तैयार करा रहे हैं। रसोई में मॉड्यूलर कैबिनेट, व्यवस्थित भंडारण, आसानी से साफ होने वाली सतहों और कम जगह में अधिक सामान रखने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं, बेडरूम में हल्के रंग, प्राकृतिक बनावट, सीमित सजावट और आरामदायक माहौल पसंद किया जा रहा है।
रसोई में दिख रहा स्मार्ट स्टोरेज का चलन
- मॉड्यूलर किचन में अब केवल अलमारियों और प्लेटफॉर्म तक डिजाइन सीमित नहीं है।
- लोग कोने की जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए पुल-आउट बास्केट, दराजों में व्यवस्थित खांचे, बोतल रखने के लिए अलग रैक और आसानी से खुलने-बंद होने वाले कैबिनेट लगवा रहे हैं।
- इससे रसोई में सामान ढूंढना आसान होता है और काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। रंगों में हल्के लकड़ी जैसे रंगों के साथ सफेद, बेज, स्लेटी और हरे रंग के मेल को पसंद किया जा रहा है।
- मैट फिनिश वाली सतहें भी आकर्षित कर रही हैं। सीमित जगह वाले घरों में दीवारों पर कैबिनेट बनवाने और उपकरणों को इस तरह व्यवस्थित करने पर जोर है कि रसोई खुली और कम भरी हुई दिखाई दे। पर्याप्त रोशनी और हवा की व्यवस्था को भी डिजाइन का हिस्सा बनाया जा रहा है।
बेडरूम में सादगी और आराम का मेल
- बेडरूम की डिजाइनिंग में भी दिखावे के बजाय सुकून देने वाले माहौल पर ध्यान दिया जा रहा है। दीवारों के लिए क्रीम, बेज, हल्का हरा, पीच और मिट्टी जैसे रंगों को पसंद किया जा रहा है।
- बिस्तर के पीछे की दीवार को अलग रंग,बनावट या सजावटी पैनल से आकर्षक बनाया जा रहा है।
- छत पर तेज रोशनी के बजाय हल्की रोशनी देने वाली लाइट और बेड के पास अलग प्रकाश व्यवस्था का चलन बढ़ रहा है।
- इसके अलावा, बेड के नीचे स्टोरेज की सुविधा, वार्डरोब और छोटे आकार की साइड टेबल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- छोटे कमरों में बड़े फर्नीचर से बचते हुए ऐसी डिजाइन अपनाई जा रही है, जिससे कमरा खुला दिखाई दे। पर्दों, बिस्तर की चादरों और फर्नीचर के रंगों में तालमेल रखने पर भी जोर है।
डिजाइन तैयार करते समय दे रहे उपयोगिता को महत्व
इंटीरियर डिजाइनर रिया सिंह बताती हैं कि घर की सजावट में अब केवल आकर्षक दिखने वाली डिजाइन नहीं, बल्कि उपयोगिता और आराम को भी महत्व दिया जा रहा है। रसोई में सामान व्यवस्थित रखने की सुविधा और बेडरूम में शांत वातावरण लोगों की प्रमुख जरूरत बन रहे हैं। डिजाइन तैयार करते समय परिवार की दिनचर्या, उपलब्ध जगह, रोशनी और बजट को ध्यान में रखना जरूरी है। इससे घर सुंदर होने के साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी सुविधाजनक बनता है।
घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अब पौधे भी इंटीरियर का हिस्सा, बोन्साई से लेकर ड्रैसीना ड्रैको और ओलिव ट्री तक की डिमांड