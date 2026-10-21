रसोई से बेडरूम तक बदला इंटीरियर का ट्रेंड, अब खूबसूरती के साथ सुविधा पर जोर

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। घर को आकर्षक बनाने के साथ-साथ सुविधाजनक और व्यवस्थित रखने की चाह ने इंटीरियर डिजाइनिंग के ट्रेंड में बदलाव किया है। अब लोग रसोई और बेडरूम को केवल सजाने के बजाय अपनी दिनचर्या और जरूरतों के अनुसार तैयार करा रहे हैं। रसोई में मॉड्यूलर कैबिनेट, व्यवस्थित भंडारण, आसानी से साफ होने वाली सतहों और कम जगह में अधिक सामान रखने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं, बेडरूम में हल्के रंग, प्राकृतिक बनावट, सीमित सजावट और आरामदायक माहौल पसंद किया जा रहा है।