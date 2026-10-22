भोपाल जनजातीय संग्रहालय में आज से बच्चे सीखेंगे कठपुतली बनाना, जानेंगे कला की विविध शैलियां

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। श्यामला हिल्स स्थित मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में गुरुवार से पुतुल समारोह का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली और डाल्स थिएटर, कोलकाता के सहयोग से आयोजित इस समारोह में कठपुतली कला की विभिन्न शैलियों और पारंपरिक प्रस्तुतियों का मंचन होगा। चार दिवसीय समारोह संग्रहालय के मुक्ताकाश मंच पर प्रतिदिन दोपहर दो बजे से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।