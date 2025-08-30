डिजिटल डेस्क। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। दस दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में भक्त रोज़ाना बप्पा को अलग-अलग नैवेद्य (भोग) अर्पित करते हैं। मान्यता है कि प्रत्येक दिन का भोग अलग महत्व रखता है और भगवान गणेश को प्रिय प्रसाद चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेशोत्सव का पांचवा दिन और भी खास है क्योंकि इस दिन बप्पा को खीर का भोग लगाने की परंपरा है।

पांचवें दिन का विशेष भोग- खीर धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणेशोत्सव के पांचवें दिन बप्पा को खीर का नैवेद्य अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। खीर शुद्धता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन खीर का प्रसाद चढ़ाने से जीवन में सुख-शांति आती है और हर मनोकामना पूरी होती है।