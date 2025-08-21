Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा के लिए बनाएं ये 5 टेस्टी लड्डू, झटपट नोट करें रेसिपी

डिजिटल डेस्क। गणेश चतुर्थी का पर्व बिना मोदक और लड्डू के अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को मीठे और खासतौर पर लड्डू बेहद प्रिय हैं। इसलिए भक्त हर साल बप्पा को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के लड्डू बनाकर अर्पित करते हैं।

इस गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) पर आप भी अपने घर में बप्पा के लिए 5 खास लड्डू बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं। 1. बेसन के लड्डू गणेश जी को अर्पित करने के लिए सबसे आसान और पारंपरिक लड्डू है बेसन लड्डू। इसे शुद्ध घी में बेसन को धीमी आंच पर भूनकर, उसमें शक्कर और इलायची डालकर तैयार किया जाता है। इसका स्वाद और सुगंध बप्पा को जरूर भाएगा।

2. नारियल के लड्डू नारियल को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नारियल बुरादा, कंडेंस्ड मिल्क या गुड़ से बने नारियल लड्डू बप्पा को अर्पण करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। यह झटपट बनने वाली रेसिपी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। 3. रवा (सूजी) के लड्डू सूजी, चीनी और घी से बने रवा लड्डू स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है और यह लंबे समय तक खराब भी नहीं होते। पूजा के लिए यह लड्डू शुभ माने जाते हैं। 4. तिल-गुड़ के लड्डू तिल और गुड़ से बने लड्डू को ऊर्जा का खजाना कहा जाता है। यह शरीर को गर्माहट देने वाले होते हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से भी लाभकारी हैं। गणपति बप्पा को तिल-गुड़ के लड्डू अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।