Ganesh Chaturthi 2025: 'हाथी का सिर... मानव शरीर' बप्पा के हर स्वरूप में छिपा है चमत्कारिक रहस्य, देखिए तस्वीरें

    Symbolic description of Lord Ganesha appearance: गणपति को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता माना जाता है। उनका स्वरूप अनोखा है - हाथी का सिर और मानव का शरीर। यह स्वरूप केवल पौराणिक कथाओं का परिणाम नहीं, बल्कि गहरे जीवन दर्शन और सीख का प्रतीक भी है। आइए जानते हैं कि भगवान गणेश का हर अंग हमें कौन-सी सीख देता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 08:26:17 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 09:17:32 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) इस साल 27 अगस्त से मनाई जाएगी। दस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देगी। पंडालों की रौनक, भक्ति और उत्साह का नजारा अद्भुत होता है।

    गणपति को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता माना जाता है। उनका स्वरूप अनोखा है - हाथी का सिर और मानव का शरीर। यह स्वरूप (Symbolic description of Lord Ganesha appearance) केवल पौराणिक कथाओं का परिणाम नहीं, बल्कि गहरे जीवन दर्शन और सीख का प्रतीक भी है। आइए जानते हैं कि भगवान गणेश का हर अंग हमें कौन-सी सीख देता है-

    1. विशाल पेट - धैर्य और सहनशीलता

    naidunia_image

    गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि जीवन में सुख-दुःख, सफलता-विफलता और आलोचना-प्रशंसा सबको धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। इसका संदेश है कि हमें हर अनुभव को आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए और चुगली जैसी नकारात्मक आदतों से बचना चाहिए।

    2. लंबी सूंड - विवेक और लचीलापन

    naidunia_image

    गणेश जी की सूंड ताकतवर भी है और नर्म भी। यह एक पेड़ उखाड़ सकती है और एक सुई भी उठा सकती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी बुद्धि इतनी गहरी हो कि बड़ी समस्याओं का सामना कर सके और इतनी संवेदनशील भी हो कि छोटी बातों को समझ सके। साथ ही, लचीलापन ही सफलता का असली राज है।

    3. बड़े कान - सुनने की कला

    naidunia_image

    गणपति के बड़े कान बताते हैं कि ज्ञान पाने के लिए ज्यादा सुनना और कम बोलना जरूरी है। वे हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों की बात ध्यान से सुनें और विवेक से तय करें कि क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है।

    4. टूटा हुआ दांत - अच्छाई को सहेजना

    naidunia_image

    गणेश जी का टूटा हुआ दांत इस बात का प्रतीक है कि हमें जीवन की अच्छाइयों को संजोकर रखना चाहिए और नकारात्मक चीजों को छोड़ देना चाहिए। साथ ही यह भी संदेश है कि हमें अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना चाहिए।

    5. छोटी आंखें - एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि

    naidunia_image

    गणेश जी की छोटी आंखें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि रखने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, भले ही वह सीधे तौर पर हमें न सिखाया गया हो।

    6. बड़ा सिर - ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक

    naidunia_image

    गणेश जी का विशाल सिर उनकी गहरी सोच और अद्भुत ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम जीवनभर सीखते रहें और जहां से भी संभव हो, ज्ञान ग्रहण करते रहें।

