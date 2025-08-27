Ganesh Chaturthi 2025: 'हाथी का सिर... मानव शरीर' बप्पा के हर स्वरूप में छिपा है चमत्कारिक रहस्य, देखिए तस्वीरें

डिजिटल डेस्क। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) इस साल 27 अगस्त से मनाई जाएगी। दस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देगी। पंडालों की रौनक, भक्ति और उत्साह का नजारा अद्भुत होता है।

गणपति को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता माना जाता है। उनका स्वरूप अनोखा है - हाथी का सिर और मानव का शरीर। यह स्वरूप (Symbolic description of Lord Ganesha appearance) केवल पौराणिक कथाओं का परिणाम नहीं, बल्कि गहरे जीवन दर्शन और सीख का प्रतीक भी है। आइए जानते हैं कि भगवान गणेश का हर अंग हमें कौन-सी सीख देता है-

1. विशाल पेट - धैर्य और सहनशीलता गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि जीवन में सुख-दुःख, सफलता-विफलता और आलोचना-प्रशंसा सबको धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। इसका संदेश है कि हमें हर अनुभव को आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए और चुगली जैसी नकारात्मक आदतों से बचना चाहिए। 2. लंबी सूंड - विवेक और लचीलापन गणेश जी की सूंड ताकतवर भी है और नर्म भी। यह एक पेड़ उखाड़ सकती है और एक सुई भी उठा सकती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी बुद्धि इतनी गहरी हो कि बड़ी समस्याओं का सामना कर सके और इतनी संवेदनशील भी हो कि छोटी बातों को समझ सके। साथ ही, लचीलापन ही सफलता का असली राज है।