घोस्टिंग और सिचुएशनशिप के बाद Gen Z में छाया Love-loreing, जानिए क्या है डेटिंग का नया ट्रेंड

लाइफस्टाइल डेस्क: डेटिंग की दुनिया लगातार बदल रही है और हर कुछ समय में नए शब्द सामने आ रहे हैं। घोस्टिंग, ब्रेडक्रंबिंग और सिचुएशनशिप के बाद अब एक नया ट्रेंड चर्चा में है, जिसे ‘Love-loreing’ कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रचलित वाक्य ‘Dating for the plot’ दरअसल इसी सोच का हिस्सा है। यह ट्रेंड खासतौर पर युवा पीढ़ी यानी Gen Z के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
सरल शब्दों में, लव-लोरिंग का मतलब है सिर्फ एक स्थायी पार्टनर खोजने के लिए डेट न करना, बल्कि अनुभवों और यादगार कहानियों के लिए डेट करना। पहले के समय में डेटिंग का उद्देश्य शादी या लंबे रिश्ते तक सीमित रहता था, लेकिन लव-लोरिंग मानने वाले लोग रिश्तों को एक अनुभव की तरह देखते हैं। उनका मानना होता है कि अगर रिश्ता आगे न भी बढ़े, तो कम से कम एक दिलचस्प कहानी जरूर मिलनी चाहिए।
Gen Z के लिए यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि सोच का तरीका बन गया है। इस मॉडल में ‘परफेक्ट पार्टनर’ खोजने का दबाव नहीं होता, जिससे लोग ज्यादा सहज महसूस करते हैं। खराब या अजीब डेट्स भी अब निराशा का कारण नहीं बनतीं, बल्कि उन्हें जिंदगी की कहानी का एक रोचक हिस्सा माना जाता है।
इसके अलावा, लव-लोरिंग अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका देता है। जब लक्ष्य सिर्फ रिश्ता नहीं होता, तो लोग नए नजरियों और अनुभवों के लिए ज्यादा खुले रहते हैं। यही वजह है कि Gen Z को इसमें अपनी जिंदगी का ‘मेन कैरेक्टर’ बनने का एहसास मिलता है। कुल मिलाकर, प्यार मिले या न मिले, लव-लोरिंग करने वालों के पास यादों और कहानियों की कोई कमी नहीं होती।