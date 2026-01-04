घोस्टिंग और सिचुएशनशिप के बाद Gen Z में छाया Love-loreing, जानिए क्या है डेटिंग का नया ट्रेंड

लाइफस्टाइल डेस्क: डेटिंग की दुनिया लगातार बदल रही है और हर कुछ समय में नए शब्द सामने आ रहे हैं। घोस्टिंग, ब्रेडक्रंबिंग और सिचुएशनशिप के बाद अब एक नया ट्रेंड चर्चा में है, जिसे ‘Love-loreing’ कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रचलित वाक्य ‘Dating for the plot’ दरअसल इसी सोच का हिस्सा है। यह ट्रेंड खासतौर पर युवा पीढ़ी यानी Gen Z के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

सरल शब्दों में, लव-लोरिंग का मतलब है सिर्फ एक स्थायी पार्टनर खोजने के लिए डेट न करना, बल्कि अनुभवों और यादगार कहानियों के लिए डेट करना। पहले के समय में डेटिंग का उद्देश्य शादी या लंबे रिश्ते तक सीमित रहता था, लेकिन लव-लोरिंग मानने वाले लोग रिश्तों को एक अनुभव की तरह देखते हैं। उनका मानना होता है कि अगर रिश्ता आगे न भी बढ़े, तो कम से कम एक दिलचस्प कहानी जरूर मिलनी चाहिए।