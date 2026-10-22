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इंस्टाग्राम की रील बनी नई डॉक्टर: ऑनलाइन हेल्थ टिप्स पर कितना भरोसा करती है Gen Z?

सिरदर्द, स्किन केयर और वेट लॉस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं में तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस पर आंख मूंदकर भरोसा करना सेहत के लिए खतरनाक साबित ह...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 11:36:50 AM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 11:36:50 AM (IST)
इंस्टाग्राम की रील बनी नई डॉक्टर: ऑनलाइन हेल्थ टिप्स पर कितना भरोसा करती है Gen Z?
87.8% युवा ऑनलाइन खोजते हैं हेल्थ टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क। आज सिरदर्द हो, वजन घटाना हो या चेहरे पर मुंहासे निकल आएं- कई युवा डॉक्टर से सलाह लेने से पहले मोबाइल उठाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर उन्हें कुछ ही सेकंड में घरेलू नुस्खे, डाइट प्लान और बीमारी के लक्षणों से जुड़ी जानकारी मिल जाती है।

लेकिन क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर हेल्थ टिप भरोसेमंद होती है? किसी वीडियो पर लाखों व्यूज और कमेंट्स देखकर क्या उसे सही मान लेना चाहिए? युवाओं की ऑनलाइन हेल्थ से जुड़ी आदतों पर हुई रिसर्च इन सवालों को महत्वपूर्ण बनाती है।


ऑनलाइन हेल्थ टिप्स खोज रहे युवा, लेकिन सोर्स की जांच कितनी?

Discover Public Health जर्नल में 17 अप्रैल 2026 को प्रकाशित एक रिसर्च में वाराणसी के एक अस्पताल में आए 16 से 24 साल के 196 युवाओं को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने उनके ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी खोजने और उसकी विश्वसनीयता जांचने की आदतों का रिसर्च किया।

रिसर्च में सामने आया कि 87.8% युवाओं ने ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी खोजने की बात कही। वहीं, 68.9% ने जानकारी के सोर्स की जांच नहीं की और केवल 5.1% ने उसकी विश्वसनीयता सक्रिय रूप से जांची। इसके अलावा, 45.9% युवाओं ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हिंदी को प्राथमिकता दी।

ये आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट युवाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अहम माध्यम बन चुका है। हालांकि, यह रिसर्च केवल एक अस्पताल में आए युवाओं पर आधारित था, इसलिए इसके नतीजों को पूरे भारत की Gen Z पर लागू नहीं किया जा सकता।

Gen Z को रील्स पर भरोसा क्यों हो जाता है?

सोशल मीडिया पर हेल्थ कंटेंट अक्सर आसान भाषा, आकर्षक विजुअल और छोटे उदाहरणों के साथ पेश किया जाता है। इससे जटिल मेडिकल जानकारी भी आसानी से समझ आने वाली लगती है।

उदाहरण के लिए, कोई क्रिएटर दावा करता है कि सुबह खाली पेट एक खास ड्रिंक पीने से तेजी से वजन घटेगा या कोई सप्लीमेंट मुंहासे खत्म कर देगा। वीडियो में पहले और बाद की तस्वीरें और सकारात्मक कमेंट्स देखकर सलाह सही लग सकती है।

लेकिन ज्यादा व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स किसी स्वास्थ्य संबंधी दावे के वैज्ञानिक रूप से सही होने का प्रमाण नहीं हैं। किसी व्यक्ति का निजी अनुभव भी हर किसी के लिए कारगर इलाज का सबूत नहीं होता।

2023 में Academic Pediatrics जर्नल में प्रकाशित एक व्यवस्थित समीक्षा में किशोरों के सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर भरोसा करने से जुड़े रिसर्चों का विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि युवा जानकारी की विश्वसनीयता परखने के लिए उसके सोर्स, प्रस्तुति और अपने भरोसे जैसे संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जानकारी आकर्षक होने पर उसके सही होने का आभास भी पैदा हो सकता है।

इंटरनेट चलाना और सही जानकारी पहचानना अलग-अलग बातें

डिजिटल हेल्थ लिटरेसी का मतलब केवल इंटरनेट पर बीमारी के लक्षण सर्च करना नहीं है। इसमें जानकारी को समझना, उसके सोर्स की जांच करना और यह पहचानना भी शामिल है कि कौन-सी सलाह भरोसेमंद है।

2025 में SSM- Population Health जर्नल में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च में भारत, अमेरिका और जापान के 1,500 विश्वविद्यालयी छात्रों को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि डिजिटल जानकारी का इस्तेमाल करने की क्षमता और उसकी आलोचनात्मक जांच करने की क्षमता अलग-अलग हो सकती हैं।

यानी मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में माहिर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन मेडिकल जानकारी की सच्चाई भी आसानी से पहचान लेगा।

गलत हेल्थ टिप्स से क्या नुकसान हो सकता है?

हर ऑनलाइन हेल्थ टिप गलत नहीं होती। सोशल मीडिया पर डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्थान भी उपयोगी जानकारी साझा करते हैं। परेशानी तब होती है, जब बिना प्रमाण वाले दावों को इलाज की तरह पेश किया जाता है।

ऐसी सलाह के कारण लोग डॉक्टर से मिलने में देरी कर सकते हैं, बिना जरूरत सप्लीमेंट खरीद सकते हैं या अपनी दवा बंद करने जैसा जोखिम भरा फैसला ले सकते हैं। वजन घटाने, त्वचा की देखभाल, हार्मोन और पीरियड्स जैसे विषयों पर गलत जानकारी भ्रम पैदा कर सकती है।

2024 में National Medical Journal of India में प्रकाशित एक रिसर्च में पश्चिम बंगाल के अस्पताल में आए 673 वयस्कों को शामिल किया गया। इनमें 70.4% प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया संदेशों के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी फैसले लिए थे। वहीं, 44.7% ने कहा कि वे फैसला लेने से पहले स्वास्थ्य पेशेवरों से संदेशों की प्रामाणिकता जांचते थे। यह रिसर्च Gen Z पर केंद्रित नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी फैसलों में सोशल मीडिया की भूमिका को समझने में मदद करता है।

हेल्थ टिप अपनाने से पहले क्या जांचें?

ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी सलाह अपनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

  • सोर्स देखें: क्या जानकारी किसी योग्य डॉक्टर या विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्था ने दी है?

  • सबूत जांचें: क्या दावे के साथ किसी रिसर्च या आधिकारिक सोर्स का हवाला दिया गया है?

  • बड़े वादों से सावधान रहें: कुछ दिनों में वजन घटाने या हर बीमारी ठीक करने जैसे दावों पर सवाल उठाएं।

  • दूसरे सोर्सों से मिलान करें: केवल एक वीडियो या कमेंट सेक्शन के आधार पर फैसला न लें।

  • दवा से जुड़े फैसले खुद न लें: दवा शुरू करने, बंद करने या उसकी खुराक बदलने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

सोशल मीडिया स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने का उपयोगी माध्यम हो सकता है, लेकिन यह डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। Gen Z के सामने चुनौती सिर्फ सही जानकारी ढूंढने की नहीं, बल्कि आकर्षक दावों और वैज्ञानिक प्रमाणों के बीच अंतर पहचानने की भी है।