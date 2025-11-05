मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 09:41:45 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 09:41:45 AM (IST)
    Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes: इन प्यारे संदेशों से अपनों को दें गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं
    गुरु नानक जयंती के शुभकामना संदेश।

    HighLights

    1. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाते हैं।
    2. इस दिन का सिख धर्म में विशेष महत्व माना जाता है।
    3. ये संदेश भेजकर इस पवित्र दिन की खुशियां बांटें।

    धर्म डेस्क। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी गुरु नानक जयंती 2025 (Guru Nanak Jayanti 2025) के अवसर पर गुरुद्वारों में भक्ति, कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाएगा। इस दिन का सिख धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी।

    गुरु पर्व के दिन भक्तजन गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी का पाठ, दीप सज्जा और सेवा कार्यों में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही लोग अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं और संदेश भेजकर इस पवित्र दिन की खुशियां साझा करते हैं।

    अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों को इस दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये गुरु नानक जयंती शुभकामना संदेश (Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes & Quotes) उनके दिन को खास बना देंगे -


    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं (Guru Nanak Jayanti Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

    इस जग में माया है भरपूर

    छूट जाए इससे मोह मेरा

    वाहे गुरु कर दो ऐसी मेहर

    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    सतगुरु सब दे काज संवारे

    आप सब को प्रथम सिख गुरु

    नानक देव जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं

    सतनाम श्री वाहे गुरु, सब पर सदा अपनी मेहर बनाए रखना

    आपको और आपके परिवार को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    गुरुओं की शिक्षाएं आपको

    धार्मिकता और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर मार्गदर्शन करें

    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

    वाहेगुरु का आशीष सदा

    मिले ऐसी कामना है हमारी

    आपको गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

    Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes & Quotes in Hindi

    1. गुरु नानक देव जी के उपदेश आपके जीवन में खुशियों की रोशनी भर दें।

    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

    2. सच्चा मार्ग वही है, जिस पर चलकर दूसरों की भलाई हो।

    गुरु नानक देव जी के आदर्श हमें यही सिखाते हैं। शुभ गुरु पर्व!

    3. गुरु नानक जी का प्रकाश हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाए।

    सतनाम श्री वाहेगुरु! गुरु नानक जयंती मुबारक हो!

    4. गुरु नानक देव जी का संदेश था - 'ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब एक हैं'।

    आइए, इस गुरु पर्व पर प्रेम और एकता का संदेश फैलाएं।

    5. गुरु नानक देव जी के दिखाए रास्ते पर चलकर जीवन में सच्ची सफलता पाएं।

    गुरु नानक जयंती की ढेरों शुभकामनाएं!

    6. गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए।

    वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह!

