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यूनेस्को सम्मेलन में गूंजेगी ग्वालियर की संगीत विरासत, देश के अन्य आठ शहरों को भी मिला न्योता

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का वैश्विक सम्मेलन 25 से 27 नवंबर तक मोरक्को के एसाउइरा में होगा। देश के आठ शहरों को न्योता मिला है, जिनमें मध्य प्रदेश से सिर्फ ग्वालियर है। वहां शहर अपनी संगीत विरासत और पहल दुनिया के सामने रखेगा।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 07:07:59 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 07:07:59 PM (IST)
यूनेस्को सम्मेलन में गूंजेगी ग्वालियर की संगीत विरासत, देश के अन्य आठ शहरों को भी मिला न्योता

HighLights

  1. मोरक्को में 25 से 27 नवंबर को सम्मेलन
  2. मध्य प्रदेश से सिर्फ ग्वालियर को न्योता
  3. तानसेन-बैजू की विरासत होगी प्रदर्शित

लाइफस्टाइल डेस्क। यूनेस्को की संगीत नगरी ग्वालियर की धुन अब अफ्रीका तक गूंजेगी। मोरक्को के एसाउइरा शहर में 25 से 27 नवंबर तक यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) का वैश्विक सम्मेलन होगा। ग्वालियर भी इसमें हिस्सा लेगा।

मध्य प्रदेश सरकार को मिला औपचारिक निमंत्रण

UCCN सचिवालय ने इस सम्मेलन के लिए मध्य प्रदेश शासन को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। देश के जिन आठ शहरों को यह न्योता मिला है, उनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश का इकलौता शहर है।

सम्मेलन की थीम: सांस्कृतिक नवाचार से टिकाऊ शहरी विकास

इस बार सम्मेलन की थीम 'सांस्कृतिक नवाचार के माध्यम से एकीकृत सतत शहरी विकास' रखी गई है। सदस्य शहर अलग-अलग विषयों पर होने वाले सत्रों में अपनी पहल और परियोजनाएं रखेंगे। ये पहल संस्कृति पर आधारित विकास, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक नवाचार से जुड़ी होंगी।

क्रिएटिव सिटीज फेयर में दिखेगी ग्वालियर की झलक

सम्मेलन के दौरान क्रिएटिव सिटीज फेयर भी लगेगा। इसमें प्रदर्शनी के लिए बूथ बनाए जाएंगे और शोकेस स्टेज पर पांच-पांच मिनट की प्रस्तुतियां होंगी। ग्वालियर को यहां अपनी संगीत परंपरा, तानसेन और बैजू की विरासत और संगीत से जुड़ी पहलों को दुनिया के सामने रखने का मौका मिलेगा।


UCCN में भारत के आठ शहर शामिल

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के आठ शहर शामिल हैं। इनमें से हर शहर किसी खास क्षेत्र के लिए जाना जाता है-

  • ग्वालियर: संगीत

  • वाराणसी: संगीत

  • चेन्नई: संगीत

  • कोझिकोड (केरल): साहित्य

  • मुंबई: फिल्म

  • जयपुर: क्राफ्ट एंड फोक आर्ट

  • श्रीनगर: क्राफ्ट एंड फोक आर्ट

  • हैदराबाद: गैस्ट्रोनामी (खान-पान की कला)

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