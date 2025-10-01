Dussehra Wishes in Hindi: 'भीतर के रावण को आग लगाएंगे... '; इन संदेशों से अपनों को भेजें दशहरे की शुभकामनाएं

लाइफस्टाइल डेस्क। शारदीय नवरात्र के बाद दसवें दिन दशहरा का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा एक ऐसा महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जो बुराई के प्रतीक थे।

दशहरे के अवसर पर आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहां दिए गए संदेशों के जरिए आप अपनों को दशहरा की बधाई दे सकते हैं।

दशहरे पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं (Dussehra Wishes in Hindi)

1. दशहरे के इस पावन अवसर पर मेरे मन की है यही कामना

आपको हमेशा मिले खुशियां और कभी ना हो दुख से सामना

2. बिना सोचे ना बोलो

बिना सोचे ना करो कोई काम

बिना सोचे रावण ने किया सीता हरण

सोच-विचार के जीते राजा राम

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

3. त्यौहारों की यह बेला आपको ना रहने दे अकेला

किसी भी मौके पर ना आए दुख

दशहरे के मौके पर आपको और आपके परिवार को मिले अपार सुख

हैप्पी दशहरा 2025

4. रंग-रंग राधा हुई

कान्हा हुए गुलाल

राम ने की राणव पर विजय

अच्छाई की हुई जीत और बुराई की पराजय

दशहरा की शुभकामनाएं

5. भगवान राम ने जीती थी लंका

आप भी जीत सकते हैं पूरी दुनिया

बुराई का नाता छोड़ अच्छाई की करें आवभगत

दशहरे के इस मौके पर मेरी इस पोस्ट का करें स्वागत

6. दुनिया का जो हाल है

चारों ओर हाहाकार है

शांति और अमन से मिटानी होगी बुराई

जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाकर दशहरे पर सामने लानी होगी सच्चाई

7. इससे पहले कि दशहरे का दिन आए

मेरा मैसेज सब तक पहुंच जाए

सभी फोन नेटवर्क जाम हो जाए

दशहरे की विश करना ही आम हो जाए

दशहरे की मेरी ये पोस्ट वायरल हो जाए

8. दशहरे पर जरूरी है अपने अंदर के रावण का अंत

सही मायने में दशहरे का है आपसे यही संबंध

Happy Dussehra 2025

9. भीतर के रावण को आज आग खुद लगाएंगे,

सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे,

दशहरा की शुभकामनाएं

10. सच्चाई की जीत

बुराई की हार

आपके लिए बहुत खुशियों से भर जाए

दशहरे का यह त्यौहार

11. दशहरे का ये पावन त्यौहार

घर में लाए आपके खुशियां का भंडार

श्री राम जी करें आप पर खुशियों की बौछार

12. अधर्म पर धर्म की जीत हो,

असत्य पर सत्य की जीत हो,

बुराई पर हमेशा हो जीत की अच्छाई,

अज्ञान पर ज्ञान ही करेगा भलाई।।

आपको दशहरा की शुभकामनाएं

13. भगवान राम की तरह आप भी बुराई पर पाएं अच्छाई,

आपकी भी जिंदगी में आए सिर्फ रोशनी और रोशनी

Happy Dussehra

14. भगवान श्रीराम कृपा आप पर बनी रहे,

बुराई पर अच्छाई की जीत होती रहे,

असत्य पर सत्य का भार रहे,

यूं ही आपका और हमारा प्यार बना रहे।।

दशहरा 2025 की शुभकामनाएं

15. दशहरे के दिन,

अपने अंदर की बुराईयों का भी करें विनाश,

हमेशा रहेगा भगवान श्रीराम का आशीर्वाद।।

दशहरा की शुभकामनाएं