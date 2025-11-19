Happy Men's Day 2025 Wishes: अपनी लाइफ के सुपरहीरो को दें सरप्राइज, इन दिल छू लेने वाले संदेशों से कहें हैप्पी मेन्स डे

लाइफस्टाइल डेस्क। हमारी जिंदगी में कई ऐसे पुरुष होते हैं, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे वह पिता हों, भाई, पति, दोस्त या कोई सहकर्मी। ये पुरुष अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और अपनी तकलीफों को अक्सर खुद तक ही सीमित रखते हैं।

हर साल 19 नवंबर को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल मेन्स डे समाज में पुरुषों से जुड़े सामाजिक, स्वास्थ्य और पारिवारिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। यह दिन उन पुरुषों की सराहना करने का मौका देता है, जो हमारे जीवन को बेहतर, सुरक्षित और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस (International Men's Day 2025) उन सभी पुरुषों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने का खास अवसर है।

इस खास अवसर पर आप अपने पिता, भाई, पति, दोस्त या किसी भी प्रिय पुरुष को इन सुंदर शुभकामना संदेशों (Happy Men's Day 2025 Wishes) के माध्यम से धन्यवाद कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस (Happy Men's Day 2025 Wishes)

1. पिता, भाई या मित्र - हर रूप में तुम प्यारे हो,

तुम हो हमारी ताकत, हमारा भरोसा,

तुम हो उम्मीद, तुम हो सहारा,

जीवन की हर राह में तुम ही आधार हो।

हैप्पी मेन्स डे!

2. परिवार की मुस्कान के लिए

अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए,

हर मुश्किल में मजबूत दीवार बनकर खड़े रहने के लिए—

धन्यवाद। हैप्पी मेन्स डे!

3. जो खुद टूटकर भी अपने परिवार को संभाल ले,

वही सच्चा पुरुष कहलाता है।

आप जैसे पुरुष को दिल से सम्मान।

हैप्पी मेन्स डे!

4. दर्द सहकर भी जो कुछ नहीं कहता,

वह पुरुष हर दिन बिना थके मेहनत करता है।

पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. आपकी जिम्मेदारियां भले दिखाई न दें,

लेकिन उनका असर हर खुशी में महसूस होता है।

मेन्स डे पर आपको ढेरों शुभकामनाएं।

6. दिए की तरह आपकी जिंदगी हमेशा रोशन रहे,

आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहे।

दुआ है, आपकी चमक चांद की तरह बनी रहे।

हैप्पी मेन्स डे 2025!

7. पिता, भाई, मित्र - हर रूप में तुम अनमोल हो,

तुम हो हमारी शक्ति और हमारी प्रेरणा।

हर पल हमारा सहारा बनने के लिए धन्यवाद।

हैप्पी मेन्स डे!

8. जिंदगी को तराश कर भगवान ने पिता की ये तस्वीर बनाई,

जो बच्चों के हर दुख को खुद पर ले लेता है।

इस जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं।

हैप्पी मेन्स डे 2025!

9. गुलों ने गुलशन से आपको सलाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से पैगाम दिया है।

मुबारक हो आपको इंटरनेशनल मेन्स डे,

हमने दिल से यह संदेश भेजा है।

हैप्पी मेन्स डे 2025!