    Happy Teacher's Day Gift Ideas 2025: 100 रुपये में शिक्षक दिवस पर टीचर को गिफ्ट करें ये 5 चीजें

    टीचर्स डे 2025 शिक्षकों को सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाने वाला यह दिन गुरुजनों को यादगार बनाने का मौका देता है। बजट-फ्रेंडली गिफ्ट्स जैसे स्टेशनरी, पौधे, किताबें या हस्तलिखित पत्र भावनाओं को व्यक्त करने का खास तरीका हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 08:31:10 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 08:31:10 AM (IST)
    Happy Teacher’s Day Gift Ideas 2025: 100 रुपये में शिक्षक दिवस पर टीचर को गिफ्ट करें ये 5 चीजें
    शिक्षक दिवस पर टीचर को दें गिफ्ट। (फोटो- एआई जनरेटेड)

    HighLights

    1. शिक्षक समाज की आत्मा और राष्ट्र निर्माण के आधार हैं।
    2. 5 सितंबर को डॉ. राधाकृष्णन की जयंती मनाई जाती।
    3. छोटे बजट-फ्रेंडली उपहार भी रिश्तों में मिठास लाते।

    लाइफस्टाइल डेस्क। Teacher’s Day 2025 Gift Ideas: शिक्षक ज्ञान से छात्रों की जिंदगी में रोशनी जगाते हैं। उनके करियर और व्यक्तित्व को दिशा देती है। शिक्षक ही वे मार्गदर्शक होते हैं, जो धैर्य, ज्ञान और सहयोग से एक छात्र को बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं।

    हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के योगदान को याद करने का मौका है। इसके अलावा महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी है।

    डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक समाज की आत्मा होते हैं। उनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम होती है। यही कारण है कि उनकी जयंती पर हर साल यह दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है।

    शिक्षकों को एक छोटा सा तोहफा दिया जाए, तो यह दिन और भी खास बन जाता है। ऐसे कई उपहार हैं, जो जेब पर भारी नहीं पड़ते, लेकिन शिक्षक को यह एहसास कराते हैं कि वे कितने खास हैं।

    टीचर्स डे 2025 पर यहां हम आपके लिए ऐसे ही सात बजट-फ्रेंडली आइडियाज लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने शिक्षकों और मेंटर्स को देकर उनके दिन को खास बना सकते हैं।

    पर्सनलाइज्ड स्टेशनरी

    शिक्षकों की दिनचर्या कई तरह के कामों से भरी होती है। क्लास लेना, असाइनमेंट जांचना और लेसन प्लान तैयार करना। ऐसे में अगर उन्हें उनके नाम से जुड़ी पर्सनलाइज्ड स्टेशनरी जैसे पेन, नोटबुक्स या स्टिकी नोट्स दिए जाएं तो यह एक प्रैक्टिकल और यादगार तोहफा बन सकता है। हर बार इसके इस्तेमाल पर वे आपको याद करेंगे।

    हैंडरिटन लेटर्स

    कभी-कभी सबसे सादे लेकिन दिल से किए गए काम सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं। हाथ से लिखा एक धन्यवाद पत्र या नोट आपके शिक्षक को यह बताने का सबसे सुंदर तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप एक “मेमोरी जार” भी बना सकते हैं, जिसमें छोटे-छोटे नोट्स या दोस्तों की ओर से लिखे धन्यवाद संदेश शामिल हों।

    पर्सनलाइज्ड जर्नल

    शिक्षकों को अक्सर अपनी योजनाओं, विचारों या निजी नोट्स लिखने की जरूरत पड़ती है। ऐसे उनको एक सुंदर डिजाइन किया हुआ पर्सनलाइज्ड जर्नल दिया जा सकता है, जिसमें उनका नाम या कोई संदेश लिखा हो। यह उन्हें हर दिन आपके सम्मान की याद भी दिलाएगा।

    पौधे

    naidunia_image

    पौधे वातावरण को खूबसूरत बनाते हैं। वे विकास, सकारात्मकता और पोषण का भी प्रतीक हैं। यह वही गुण हैं, जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों में विकसित करते हैं। टीचर्स डे पर गमले में छोटा पौधा गिफ्ट करना सस्ता, सुंदर और बेहद भावनात्मक विकल्प हो सकता है।

    पसंदीदा किताबें

    किताबें शिक्षकों का सबसे अच्छा साथी होती हैं। अगर आपके शिक्षक को पढ़ने का शौक है, तो उनकी रुचि के अनुसार कोई उपन्यास, कविता संग्रह या प्रेरणादायक किताब गिफ्ट करें। आप चाहें तो कवर के अंदर एक छोटा-सा संदेश लिखकर इसे और भी विशेष बना सकते हैं। यह गिफ्ट हमेशा उनकी यादों में रहेगा।

