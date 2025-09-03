Happy Teacher’s Day Gift Ideas 2025: 100 रुपये में शिक्षक दिवस पर टीचर को गिफ्ट करें ये 5 चीजें

लाइफस्टाइल डेस्क। Teacher’s Day 2025 Gift Ideas: शिक्षक ज्ञान से छात्रों की जिंदगी में रोशनी जगाते हैं। उनके करियर और व्यक्तित्व को दिशा देती है। शिक्षक ही वे मार्गदर्शक होते हैं, जो धैर्य, ज्ञान और सहयोग से एक छात्र को बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं।

हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के योगदान को याद करने का मौका है। इसके अलावा महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी है।

डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक समाज की आत्मा होते हैं। उनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम होती है। यही कारण है कि उनकी जयंती पर हर साल यह दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षकों को एक छोटा सा तोहफा दिया जाए, तो यह दिन और भी खास बन जाता है। ऐसे कई उपहार हैं, जो जेब पर भारी नहीं पड़ते, लेकिन शिक्षक को यह एहसास कराते हैं कि वे कितने खास हैं। टीचर्स डे 2025 पर यहां हम आपके लिए ऐसे ही सात बजट-फ्रेंडली आइडियाज लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने शिक्षकों और मेंटर्स को देकर उनके दिन को खास बना सकते हैं। पर्सनलाइज्ड स्टेशनरी शिक्षकों की दिनचर्या कई तरह के कामों से भरी होती है। क्लास लेना, असाइनमेंट जांचना और लेसन प्लान तैयार करना। ऐसे में अगर उन्हें उनके नाम से जुड़ी पर्सनलाइज्ड स्टेशनरी जैसे पेन, नोटबुक्स या स्टिकी नोट्स दिए जाएं तो यह एक प्रैक्टिकल और यादगार तोहफा बन सकता है। हर बार इसके इस्तेमाल पर वे आपको याद करेंगे। हैंडरिटन लेटर्स कभी-कभी सबसे सादे लेकिन दिल से किए गए काम सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं। हाथ से लिखा एक धन्यवाद पत्र या नोट आपके शिक्षक को यह बताने का सबसे सुंदर तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप एक “मेमोरी जार” भी बना सकते हैं, जिसमें छोटे-छोटे नोट्स या दोस्तों की ओर से लिखे धन्यवाद संदेश शामिल हों।