रोजाना 1 चम्मच चिया सीड्स खाने से मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे, बस जान लें खाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल हेल्दी रहने के लिए लोग सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है चिया सीड्स (Chia Seeds)। छोटे-से दिखने वाले ये बीज पोषक तत्वों का खजाना हैं।
अगर आप रोजाना सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड्स का सेवन शुरू कर दें, तो एक महीने के अंदर ही शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव नजर आने लगते हैं। आइए जानते हैं वो 7 जादुई फायदे जो चिया सीड्स आपको दे सकते हैं।
चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है। रोजाना सेवन करने से धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है।
अगर आपको कब्ज, गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो चिया सीड्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ये आंतों की सफाई करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं।
चिया सीड्स डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करते हैं।
इन बीजों में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इससे हार्ट अटैक और हाई बीपी का खतरा भी घटता है।
चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं। नियमित सेवन से स्किन हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आने लगती है।
अगर बाल झड़ने या कमजोर होने की समस्या है, तो चिया सीड्स मदद कर सकते हैं। इनमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं।
चिया सीड्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। रोजाना सेवन करने से थकान कम होती है और दिनभर एक्टिव महसूस होता है।
अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी सेहत में सुधार चाहते हैं, तो रोजाना सिर्फ एक चम्मच चिया सीड्स जरूर शामिल करें। एक महीने में ही इसके फायदे आपको साफ नजर आने लगेंगे।