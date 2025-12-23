मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रोजाना 1 चम्मच चिया सीड्स खाने से मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे, बस जान लें खाने का सही तरीका

    Chia Seeds Benefits: अगर आप रोजाना सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड्स का सेवन शुरू कर दें, तो एक महीने के अंदर ही शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव नजर आने लगते हैं। आइ ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 10:16:17 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 10:16:17 AM (IST)
    रोजाना 1 चम्मच चिया सीड्स खाने से मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे, बस जान लें खाने का सही तरीका
    रोजाना चिया सीड्स खाने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे।

    HighLights

    1. रोजाना चिया सीड्स खाने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे।
    2. बस यहां से जान लें चिया सीड्स खाने का सही तरीका।
    3. एक महीने के अंदर ही कई बदलाव नजर आने लगेंगे।

    लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल हेल्दी रहने के लिए लोग सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है चिया सीड्स (Chia Seeds)। छोटे-से दिखने वाले ये बीज पोषक तत्वों का खजाना हैं।

    अगर आप रोजाना सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड्स का सेवन शुरू कर दें, तो एक महीने के अंदर ही शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव नजर आने लगते हैं। आइए जानते हैं वो 7 जादुई फायदे जो चिया सीड्स आपको दे सकते हैं।

    1. वजन तेजी से होगा कंट्रोल

    चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है। रोजाना सेवन करने से धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है।

    2. पाचन तंत्र होगा मजबूत

    अगर आपको कब्ज, गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो चिया सीड्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ये आंतों की सफाई करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं।

    3. ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

    चिया सीड्स डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करते हैं।

    4. दिल रहेगा हेल्दी

    इन बीजों में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इससे हार्ट अटैक और हाई बीपी का खतरा भी घटता है।

    5. स्किन में आएगा नेचुरल ग्लो

    चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं। नियमित सेवन से स्किन हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आने लगती है।

    6. बाल होंगे मजबूत और चमकदार

    अगर बाल झड़ने या कमजोर होने की समस्या है, तो चिया सीड्स मदद कर सकते हैं। इनमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं।

    7. एनर्जी और स्टैमिना बढ़ेगा

    चिया सीड्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। रोजाना सेवन करने से थकान कम होती है और दिनभर एक्टिव महसूस होता है।

    चिया सीड्स खाने का सही तरीका

    • चिया सीड्स को कभी भी सूखा न खाएं।

    • 1 चम्मच चिया सीड्स को एक गिलास पानी में भिगोकर 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें।

    • इसके बाद आप इसे सुबह खाली पेट या किसी स्मूदी, दही या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं।

    अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी सेहत में सुधार चाहते हैं, तो रोजाना सिर्फ एक चम्मच चिया सीड्स जरूर शामिल करें। एक महीने में ही इसके फायदे आपको साफ नजर आने लगेंगे।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.