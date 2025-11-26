करी पत्ता और सौंफ का पानी मिलाकर पीने से मिलेंगे चौंकाने वाले फायदे, जानें इसे बनाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। हमारे किचन में मौजूद कई चीजें सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आतीं, बल्कि सेहत के लिए किसी प्राकृतिक दवा की तरह भी काम करती हैं। उन्हीं में से दो बेहद फायदेमंद चीजें हैं - करी पत्ता और सौंफ।

दोनों का पानी सुबह खाली पेट पीने से शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में भी इन दोनों के मिश्रण को पाचन, वजन घटाने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी बताया गया है। आइए जानते हैं, करी पत्ते और सौंफ का पानी पीने से मिलने वाले 6 बड़े फायदे।

करी पत्ता-सौंफ के पानी के फायदे (benefits of curry leaf saunf water ) 1. पाचन शक्ति होगी मजबूत करी पत्ते में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाचन को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। वहीं सौंफ गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करती है। सुबह इस पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और खाने का बेहतर अवशोषण होता है। 2. वजन घटाने में मददगार करी पत्ते मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे फैट बर्निंग प्रक्रिया तेज होती है। सौंफ का पानी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नियमित सेवन वजन कंट्रोल करने में सहायक साबित होता है।