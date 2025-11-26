करी पत्ता और सौंफ का पानी मिलाकर पीने से मिलेंगे चौंकाने वाले फायदे, जानें इसे बनाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। हमारे किचन में मौजूद कई चीजें सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के काम नहीं आतीं, बल्कि सेहत के लिए किसी प्राकृतिक दवा की तरह भी काम करती हैं। उन्हीं में से दो बेहद फायदेमंद चीजें हैं - करी पत्ता और सौंफ।
दोनों का पानी सुबह खाली पेट पीने से शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में भी इन दोनों के मिश्रण को पाचन, वजन घटाने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी बताया गया है। आइए जानते हैं, करी पत्ते और सौंफ का पानी पीने से मिलने वाले 6 बड़े फायदे।
करी पत्ते में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाचन को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। वहीं सौंफ गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करती है। सुबह इस पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और खाने का बेहतर अवशोषण होता है।
करी पत्ते मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे फैट बर्निंग प्रक्रिया तेज होती है। सौंफ का पानी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नियमित सेवन वजन कंट्रोल करने में सहायक साबित होता है।
करी पत्ते में पाए जाने वाले पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करते हैं। सौंफ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, क्योंकि इसमें पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है। दोनों का पानी हृदय की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में फायदेमंद है।
डायबिटीज के मरीजों के लिए करी पत्ते बेहद फायदेमंद माने जाते हैं क्योंकि वे ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सौंफ भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारती है, जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है।
करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C की मौजूदगी त्वचा को डिटॉक्स करती है। सौंफ का पानी खून को साफ करता है, जिससे पिम्पल, दाग-धब्बे और त्वचा की dullness दूर होती है। इसका नियमित सेवन नेचुरल ग्लो बढ़ाता है।
करी पत्ते बालों के टूटने और सफेद होने की समस्या को कम करते हैं। सौंफ का पानी स्कैल्प को पोषण देता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। यह दोनों मिलकर बालों की गुणवत्ता को बेहतर करते हैं।