सर्दियों में जरूर खाएं छुआरा, थकान और कमजोरी होगी दूर; बस जान लें खाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में ड्राईफ्रूट्स खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इन सब में छुआरा (सूखा खजूर) सबसे पौष्टिक और ताकत देने वाला माना जाता है। इसकी गर्म तासीर शरीर को अंदर से ऊर्जा देती है और ठंड में होने वाली थकान व कमजोरी को दूर करती है।

आयुर्वेद में भी छुआरा को बलवर्धक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सुपरफूड बताया गया है। जानें, सर्दियों में इसे खाने के सही तरीके।

1. सुबह खाली पेट खाएं छुआरा

रात में 4–5 छुआरे पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठते ही इन्हें चबा-चबाकर खाएं और ऊपर से वही पानी पी लें।

फायदे

खून की कमी दूर होती है

हड्डियाँ मजबूत होती हैं

दिनभर एनर्जी बनी रहती है

महिलाओं में एनीमिया और कमजोरी में विशेष लाभ

2. दूध के साथ बनाएं पावर ड्रिंक

1 गिलास गर्म दूध में 2–3 छुआरे उबालें। उसमें बादाम-काजू डालकर पीस लें और शहद या गुड़ मिलाकर पी लें।

फायदे

सर्दी-खांसी से बचाता है

वजन बढ़ाने में मददगार

अच्छी नींद लाता है

बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतरीन टॉनिक

3. मीठा खाने का मन हो तो हेल्दी विकल्प

चॉकलेट या मिठाई की जगह छुआरे में थोड़ा घी लगाकर खाएं या फिर छुआरा लड्डू बनाएं। इसके लिए छुआरे को पीसकर उसमें मेवे, घी और थोड़ा गुड़ मिलाएं और लड्डू तैयार कर लें।

फायदे

शरीर को प्राकृतिक गर्मी

मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी

ठंड में शरीर मजबूत रहेगा

4. कमजोरी और थकान में तुरंत राहत

अत्यधिक कमजोरी के लिए 7-8 छुआरे और 4-5 मुनक्का रातभर भिगोकर सुबह खाएं। इससे एक हफ्ते में ही बदलाव दिखने लगता है।

हड्डियों का दर्द कम होता है

पीठ और घुटनों की कमजोरी दूर होती है

शरीर में ताजगी लौटती है

कितने छुआरे खाएं?

बच्चे - 2-4 छुआरे

बड़े उम्र के लोग - 5-8 छुआरे

बहुत ज्यादा कमजोरी होने पर 8-10 तक खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, छुआरा गर्म होता है। अगर ज्यादा बॉडी हीट रहती है या पित्त की समस्या है, तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही खाएं।