    इन 5 बीमारियों में काल है सहजन की सब्जी, जानें खाने का सही तरीका और फायदे

    Moringa Benefits: मोरिंगा यानी सहजन की सब्जी खाने से शरीर को कई चमत्कारी फायदे हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके सेवन से कौन सी समस्याएं दूर होती हैं और खाने का सही तरीका क्या है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 02:41:47 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 02:41:47 PM (IST)
    इन 5 बीमारियों में काल है सहजन की सब्जी, जानें खाने का सही तरीका और फायदे
    सहजन की सब्जी खाने के फायदे।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सहजन को मोरिंगा (Drumstick) के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में ड्रमस्टिक के फूल, फली और पत्तियों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी सब्जी के सेवन शरीर की कौन कौन सी समस्याएं और रोग दूर हो सकते हैं।

    सहजन की सब्जी खाने के फायदे

    जोड़ों के दर्द और गठिया में आराम

    पोषक तत्वों से भरपूर सहजन के सेवन से घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है। ऐसे में हफ्ते में 2-3 बार इसकी सब्जी खाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है।

    खून की कमी (एनीमिया)

    सहजन की पत्तियों में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो महिलओं से लेकर बच्चों तक में खून की कमी को पूरा करता है। ऐसे में, शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए इसका सेवन बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।


    पेट से जुड़ी दिक्कतें

    कब्ज, गैस, एसिडिटी से लेकर अल्सर जैसी गंभीर समस्याओं में सहजन रामबाण साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं।

    डायबिटीज

    डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए सहजन संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। सहजन में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। रोजाना इसकी सब्जी या पत्तियों का जूस पीने से इंसुलिन का असर बढ़ता है।

    हाई ब्लड प्रेशर

    पोटैशियम से भरपूर सहजन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बीपी की दवा खा रहे लोगों के लिए इसकी सब्जी का सेवन फायदेमंद होता है।

