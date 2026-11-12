छोटी सी इलायची के बड़े फायदे, खाने के बाद चबाने से मुंह की बदबू होगी कम, पाचन में भी मिल सकती है मदद

हेल्थ डेस्क। इलायची का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में होता है। कभी चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए, तो कभी खीर और मिठाई में खुशबू लाने के लिए। आकार में छोटी सी दिखने वाली इलायची सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद मानी जाती है। पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल घरेलू नुस्खों में किया जाता रहा है। खाने के बाद एक इलायची चबाने की आदत भी कई घरों में देखने को मिलती है। इसकी वजह सिर्फ इसका स्वाद नहीं, बल्कि इससे मिलने वाले कुछ फायदे भी हैं।

मुंह की बदबू कम करने से लेकर पाचन तक में मददगार इलायची की सबसे खास बात इसकी तेज खुशबू है। खाना खाने के बाद इसे चबाने से मुंह की बदबू कुछ समय के लिए कम हो सकती है। यही वजह है कि कई लोग इसे माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करते हैं।

इसके अलावा, इलायची का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से गैस और पेट फूलने जैसी परेशानियों में भी किया जाता रहा है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व पाचन से जुड़ी परेशानी में कुछ राहत दे सकते हैं। हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है। एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है इलायची इलायची में एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। कुछ छोटे अध्ययनों में इसके सेवन से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी संभावित फायदा देखा गया है। हालांकि, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसे दवा का विकल्प नहीं समझना चाहिए।