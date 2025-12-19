मेरी खबरें
    कुछ खाने का नहीं करता मन? डाइट में शामिल करें मुनक्का, बस जान लें सेवन का सही तरीका

    आयुर्वेद में मुनक्के को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। यह न सिर्फ भूख बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि शरीर को कई अन्य लाभ भी देता है। आइए जानते ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 10:09:46 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 10:09:46 AM (IST)
    कुछ खाने का नहीं करता मन? डाइट में शामिल करें मुनक्का, बस जान लें सेवन का सही तरीका
    मुनक्का खाने के फायदे जानें।

    लाइफस्टाइल डेस्क। अगर आपको बार-बार भूख न लगने, कमजोरी या पाचन से जुड़ी समस्या रहती है, तो मुनक्का (Munakka) आपकी डाइट का आसान और असरदार समाधान हो सकता है। आयुर्वेद में मुनक्के को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। यह न सिर्फ भूख बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि शरीर को कई अन्य लाभ भी देता है।

    कैसे बढ़ाता है मुनक्का भूख?

    मुनक्का पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट की आग (डाइजेस्टिव फायर) को संतुलित करता है। रोजाना इसका सेवन करने से भूख खुलकर लगने लगती है और खाना अच्छे से पचता है।

    मुनक्का खाने के 5 बड़े फायदे

    1. पाचन तंत्र मजबूत करना

    मुनक्का में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है। इससे गैस और अपच की परेशानी भी कम होती है।

    2. कमजोरी और थकान से राहत

    मुनक्का में आयरन और नेचुरल शुगर होती है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। यह कमजोरी दूर करने में सहायक है।

    3. खून की कमी दूर करने में मददगार

    एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए मुनक्का बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसका नियमित सेवन हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कर सकता है।

    4. इम्यूनिटी करता है मजबूत

    मुनक्का में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और संक्रमण से बचाव करते हैं।

    5. दिल की सेहत के लिए लाभकारी

    पोटैशियम से भरपूर मुनक्का ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है।

    मुनक्का खाने का सही तरीका

    • रात में 4-5 मुनक्के पानी में भिगो दें

    • सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाएं और पानी पी लें

    • चाहें तो दूध के साथ भी मुनक्का खाया जा सकता है

    किसे नहीं करना चाहिए सेवन?

    डायबिटीज के मरीज मुनक्का सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है। किसी भी समस्या की स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

    अगर आपको भूख न लगने की समस्या है और शरीर कमजोर महसूस करता है, तो मुनक्का एक नेचुरल और आसान उपाय हो सकता है। सही तरीके से सेवन करने पर यह सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाता है।


