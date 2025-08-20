मेरी खबरें
    Blood Sugar होगा तेजी से कंट्रोल, डायबिटीज के मरीज जरूर ट्राई करें ये लो-शुगर इंडियन रेसिपीज

    खाने में लो-शुगर इंडियन रेसिपीज (Low Sugar Indian Recipes) को शामिल करके ब्लड शुगर लेवल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये रेसिपीज न सिर्फ ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में मदद करती हैं बल्कि दिनभर एनर्जी भी देती हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 04:14:09 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 04:15:48 PM (IST)
    Blood Sugar Control Recipes In Hindi

    नईदुनिया, डिजिटल डेस्क। डायबिटीज (diabetes) के मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। अगर डाइट में जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो शुगर लेवल बढ़ सकता है और थकान, चक्कर या सुस्ती महसूस हो सकती है।

    ऐसे में जरूरी है कि खाने में लो-शुगर इंडियन रेसिपीज (Low Sugar Indian Recipes) को शामिल किया जाए। ये रेसिपीज न सिर्फ ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में मदद करती हैं बल्कि दिनभर एनर्जी भी देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ आसान और हेल्दी डिशेज-

    Diabetes में 7 लो-शुगर इंडियन रेसिपीज

    1. वेजिटेबल उपमा (Vegetable Upma)

    रवा और ढेर सारी सब्जियों से बना उपमा डायबिटीज पेशेंट के लिए एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसमें फाइबर और विटामिन्स भरपूर होते हैं जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं।

    2. मूंग दाल चीला (Moong Dal Cheela)

    प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मूंग दाल चीला डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप हरी चटनी या दही के साथ खा सकते हैं। यह पचने में हल्का और एनर्जेटिक होता है।

    3. बेसन चीला (Besan Cheela)

    बेसन में मौजूद प्रोटीन और आयरन शरीर को ताकत देता है। इसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डालकर और भी हेल्दी बनाया जा सकता है। यह सुबह या शाम के स्नैक के लिए बेस्ट है।

    4. ओट्स इडली (Oats Idli)

    ओट्स इडली लो कैलोरी और हाई फाइबर फूड है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर करता है। इसे नारियल या पुदीना चटनी के साथ खा सकते हैं।

    5. वेजिटेबल पोहा (Vegetable Poha)

    पोहा हल्का और लो-ग्लाइसेमिक फूड है। इसमें सब्जियां डालकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है। डायबिटीज पेशेंट इसे ब्रेकफास्ट या शाम के नाश्ते में खा सकते हैं।

    6. स्प्राउट सलाद (Sprout Salad)

    अंकुरित दालों का सलाद प्रोटीन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह शुगर लेवल को स्थिर रखने के साथ शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है।

    7. रागी डोसा या दलिया (Ragi Dosa or Dalia)

    रागी एक सुपरफूड है जिसमें फाइबर और कैल्शियम भरपूर होता है। रागी डोसा या रागी दलिया डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है।

