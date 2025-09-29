बिना शक्कर के इन 10 मिठाइयों का लें मजा, ट्राई करें हेल्दी शुगर-फ्री चीजें; सेहत को मिलेंगे कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क। भारत में कोई भी त्योहार या खास अवसर मीठे के बिना अधूरा लगता है। जैसे ही नवरात्र और दशहरा आते हैं, घर-घर में मिठाइयां बनने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लेकिन डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के बीच ज्यादा चीनी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

अगर आप भी मिठाई खाना चाहते हैं लेकिन शुगर से बचना चाहते हैं, तो घबराइए मत। कुछ हेल्दी और नैचुरल स्वीटनर्स से बनी शुगर-फ्री डिशेज न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर साबित होती हैं। आइए जानते हैं इस फेस्टिव सीजन की कुछ आसान और टेस्टी शुगर-फ्री मिठाइयां-

टेस्टी शुगर-फ्री मिठाइयां (Healthy Sweets)

1. खजूर-नट्स बर्फी

खजूर की मिठास और काजू-बादाम जैसे ड्रायफ्रूट्स की पौष्टिकता से बनी यह बर्फी हेल्दी भी है और फेस्टिव स्पेशल भी।

2. ओट्स-बनाना पैनकेक

मैश किया हुआ केला, ओट्स, अंडा और थोड़ा-सा शहद मिलाकर बना पैनकेक आपकी मीठा खाने की क्रेविंग को तुरंत शांत कर देगा।

3. चिया सीड पुडिंग

चिया बीज को दूध या बादाम दूध में भिगोकर उसमें शहद, दालचीनी और फलों के टुकड़े डालें। यह डेजर्ट स्वाद के साथ-साथ फाइबर से भरपूर होता है।

4. सेब-दालचीनी हलवा

कद्दूकस किए हुए सेब को घी में भूनकर उसमें दालचीनी पाउडर और नट्स डालें। बिना चीनी के भी यह हलवा जबरदस्त स्वाद देता है।

5. खजूर वाली साबूदाना खीर

ट्रेडिशनल खीर में चीनी की जगह खजूर या अंजीर का पेस्ट डालें। इससे खीर का टेस्ट और भी रिच हो जाता है।

6. शकरकंद का हलवा

उबले शकरकंद को घी और इलायची के साथ पकाएं। इसका नेचुरल मीठा स्वाद किसी भी मिठाई से कम नहीं।

7. अंजीर-नट्स रोल्स

सूखे अंजीर और ड्रायफ्रूट्स से बने रोल्स फेस्टिव सीजन में एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं।

8. नारियल-खजूर लड्डू

नारियल और खजूर के पेस्ट से बने ये लड्डू फाइबर, मिनरल्स और मिठास का हेल्दी कॉम्बिनेशन हैं।

9. बनाना-कोको स्मूदी बाउल

केला, कोको पाउडर, बादाम दूध और नट्स से बना यह स्मूदी बाउल बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगा।

10. रागी चॉकलेट केक

रागी आटे, कोको और केले से बना यह हेल्दी केक बच्चों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।