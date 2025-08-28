बिस्तर पर लेटते ही दिखें ये संकेत - लिवर और हार्ट की बीमारी का अलार्म!

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। हमारा शरीर किसी भी समस्या या बीमारी का संकेत पहले से देने लगता है। अक्सर ये चेतावनी संकेत रात के समय ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, तभी शरीर अलग-अलग तरीकों से हमें सचेत करता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। यदि इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो यह हार्ट, किडनी और लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों की शुरुआत हो सकती है।

बार-बार यूरिन आना रात में बार-बार यूरिन करने के लिए उठना (नोक्टुरिया) सामान्य समस्या नहीं है। यह किडनी या हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत हो सकता है। अगर इसके साथ पैरों में सूजन, थकान या सांस फूलने की समस्या भी है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।

सांस लेने में तकलीफ लेटते समय सांस फूलना हार्ट की समस्या का संकेत हो सकता है। जब हार्ट पर्याप्त रूप से खून पंप नहीं करता, तो फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके साथ रात में पसीना आना, सीने में दर्द या बेचैनी भी दिल की बीमारी की ओर इशारा कर सकती है। नींद की कमी और बेचैनी अगर रात में नींद नहीं आती या बार-बार नींद टूटती है, तो यह लिवर की खराब फंक्शनिंग का संकेत हो सकता है। इसके साथ अगर पैरों में बेचैनी रहती है या उन्हें हिलाने की लगातार इच्छा होती है, तो यह भी लिवर की समस्या से जुड़ा लक्षण है।