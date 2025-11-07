दिल का दौरा पड़े तो खुद करेगा हार्ट अपना इलाज, अमेरिकी विज्ञैनिकों का बड़ा दावा

लाइफस्टाइल डेस्क। जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ता है, तो हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और दिल स्वयं उनकी मरम्मत नहीं कर पाता। अभी तक ऐसी कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी जिससे क्षतिग्रस्त हृदय नई कोशिकाएं बना सके। लेकिन अब, न्यूयॉर्क के इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन के विज्ञानियों ने 20 वर्षों के शोध के बाद ऐसा जीन खोज लिया है जो हृदय को खुद अपनी मरम्मत करने में सक्षम बना सकता है।

जन्म के बाद निष्क्रिय हो जाता है यह जीन यह तकनीक साइक्लिन ए2 (CCNA2) नामक जीन पर आधारित है, जो भ्रूण के विकास के दौरान हृदय कोशिकाओं के विभाजन में मदद करता है। जन्म के बाद यह जीन निष्क्रिय हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस जीन को हानिरहित वायरस के माध्यम से 21 से 55 वर्ष की आयु वाले दाता हृदय ऊतकों में सक्रिय किया। परिणामस्वरूप, कोशिकाएं फिर से विभाजित होने लगीं और स्वस्थ हृदय कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगीं।