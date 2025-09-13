Hindi Diwas 2025 Wishes: 'हिंदी है भारत की जान... ' हिंदी दिवस के मौके पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं

मेरी खबरें
    Hindi Diwas 2025: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस (Hindi Diwas) मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी मातृभाषा हिंदी की महत्ता और उसकी गरिमा की याद दिलाता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 01:45:26 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 01:55:38 PM (IST)
    Hindi Diwas 2025 Wishes

    डिजिटल डेस्क। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस (Hindi Diwas) मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी मातृभाषा हिंदी की महत्ता और उसकी गरिमा की याद दिलाता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे गर्व की निशानी है।

    इस मौके पर लोग संदेश, कविताएं और स्लोगन साझा करते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी दिवस पर बोले और शेयर किए जाने वाले 20 बेहतरीन स्लोगन, जिन्हें आप अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें।

    हिंदी दिवस विशेज (Hindi Diwas Wishes 2025)

    1. हिंदी हमारी संस्कृति की है धरोहर,

    इससे ही सजता है देश महान

    मातृभाषा का सम्मान हमारा कर्तव्य

    हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।

    2. हिंदी का हर शब्द आपके दिल को छूता है,

    अपनों से मिलना और मधुर बनाता है।

    हिंदी को मातृभाषा के रूप में गले से लगाते हैं,

    हिंदी दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं।

    3. हिंदी है हमारी भक्ति, हिंदी है शक्ति

    हिंदी से रोशन है देश का सम्मान

    मातृभाषा के बिना नहीं है हमारी पहचान,

    आओ मिलकर हिंदी का बढ़ाएं सम्मान

    हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं।

    4. हिंदी हमारे संस्कारों की अपनी जड़ और है पहचान

    यही है हमारे देश का असली सम्मान।

    आओ मिलकर हिंदी का मान बढ़ाएं,

    हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं।

    5. हिंदी है ज्ञान और सम्मान की भाषा,

    यही तो है भारत की असली शान।

    हिंदी ही बोलो हिंदी ही अपनाओ,

    हिंदी दिवस की शुभकामनाएं ।

    6. हिंदी से जुड़ा है स्नेह और प्यार ,

    यही है हमारी मातृभाषा यही है अधिकार

    आओ भाषा पर करें अभिमान

    ये है हमारी भाषा और सम्मान

    हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

    7. हिंदी है भारत की जान, इससे है हमारी पहचान,

    हिंदी से ही जुड़ी है संस्कृति और पूरा हिंदुस्तान।

    आज गर्व करें इस भाषा पर

    हमेशा बना रहे भाषा का सम्मान

    हिंदी दिवस की शुभकामनाएं 2025!

    हिंदी दिवस कोट्स (Hindi Diwas Quotes 2025)

    1- मातृभाषा का सम्मान करना ही सच्चे भारतवासी होने की पहचान है।

    2- हिंदी हमारी संस्कृति का आइना है, जो हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ता है।

    3- जिस राष्ट्र की भाषा मजबूत होती है, वही देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है।

    4- हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है मातृभाषा का अभिमान है, यह हमारे देश की अच्छी पहचान है।

