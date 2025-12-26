शरीर के लिए क्यों जरूरी है Vitamin C? अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा

लाइफस्टाइल डेस्क। अक्सर हम सुनते हैं कि विटामिन-सी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं।
विटामिन-सी सिर्फ एक सामान्य पोषक तत्व नहीं, बल्कि शरीर की हर कोशिका के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि विटामिन-सी क्यों जरूरी है और इसकी कमी से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है।
विटामिन-सी (एस्कॉर्बिक एसिड) शरीर को अंदर से मजबूती देता है। इसकी कमी होने पर कई गंभीर समस्याएं सामने आने लगती हैं। मसूड़ों से खून आना, पुराने घावों का दोबारा खुल जाना, नसों की कमजोरी और दांतों का हिलना या गिरना इसकी कमी के प्रमुख संकेत हैं।
दरअसल, विटामिन-सी शरीर की कोशिकाओं को आपस में जोड़कर रखता है, इसलिए इसकी कमी पूरे शरीर की संरचना को कमजोर कर देती है।
मानव शरीर न तो विटामिन-सी खुद बना सकता है और न ही इसे लंबे समय तक स्टोर कर पाता है। इसलिए इसे रोजाना भोजन के जरिए लेना जरूरी होता है।
सामान्य रूप से पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 90 मिलीग्राम, महिलाओं को 75 मिलीग्राम और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 85 से 120 मिलीग्राम तक विटामिन-सी की जरूरत होती है। फल, सब्जियां और हरी पत्तेदार चीजों से यह आसानी से मिल सकता है।
विटामिन-सी का सबसे अहम काम कोलेजन का निर्माण करना है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है, जो त्वचा, हड्डियों, नसों और जोड़ों को मजबूत बनाए रखता है। यही वजह है कि विटामिन-सी त्वचा की चमक और जोड़ों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। इसके अलावा, यह आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है।
अगर शरीर में विटामिन-सी की कमी हो, तो आयरन युक्त भोजन खाने के बावजूद आयरन पूरी तरह से शोषित नहीं हो पाता, जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है।
विटामिन-सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है, जो तनाव, प्रदूषण और बढ़ती उम्र के कारण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। नियमित रूप से विटामिन-सी लेने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और हृदय रोगों व कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी कम हो सकता है।
विटामिन-सी की कमी होने पर शरीर जल्दी थकने लगता है, बार-बार सर्दी-जुकाम होता है, मसूड़ों से खून आता है और घाव भरने में ज्यादा समय लगता है। गंभीर स्थिति में स्कर्वी जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए विटामिन-सी को नजरअंदाज करना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
विटामिन-सी के लिए आंवला सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके अलावा अमरूद, कीवी, संतरा, नींबू, पपीता, स्ट्रॉबेरी, लाल शिमला मिर्च, ब्रोकली और टमाटर जैसे फल-सब्जियों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन-सी पाया जाता है।
अगर आप रोजाना संतुलित मात्रा में विटामिन-सी का सेवन करते हैं, तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बना रह सकता है।