शरीर के लिए क्यों जरूरी है Vitamin C? अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा

लाइफस्टाइल डेस्क। अक्सर हम सुनते हैं कि विटामिन-सी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन-सी सिर्फ एक सामान्य पोषक तत्व नहीं, बल्कि शरीर की हर कोशिका के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि विटामिन-सी क्यों जरूरी है और इसकी कमी से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है।

विटामिन-सी की कमी से होने वाली परेशानियां विटामिन-सी (एस्कॉर्बिक एसिड) शरीर को अंदर से मजबूती देता है। इसकी कमी होने पर कई गंभीर समस्याएं सामने आने लगती हैं। मसूड़ों से खून आना, पुराने घावों का दोबारा खुल जाना, नसों की कमजोरी और दांतों का हिलना या गिरना इसकी कमी के प्रमुख संकेत हैं।

दरअसल, विटामिन-सी शरीर की कोशिकाओं को आपस में जोड़कर रखता है, इसलिए इसकी कमी पूरे शरीर की संरचना को कमजोर कर देती है। शरीर को कितनी मात्रा में चाहिए विटामिन-सी? मानव शरीर न तो विटामिन-सी खुद बना सकता है और न ही इसे लंबे समय तक स्टोर कर पाता है। इसलिए इसे रोजाना भोजन के जरिए लेना जरूरी होता है। सामान्य रूप से पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 90 मिलीग्राम, महिलाओं को 75 मिलीग्राम और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 85 से 120 मिलीग्राम तक विटामिन-सी की जरूरत होती है। फल, सब्जियां और हरी पत्तेदार चीजों से यह आसानी से मिल सकता है। हड्डियों, नसों और जोड़ों को देता है मजबूती विटामिन-सी का सबसे अहम काम कोलेजन का निर्माण करना है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है, जो त्वचा, हड्डियों, नसों और जोड़ों को मजबूत बनाए रखता है। यही वजह है कि विटामिन-सी त्वचा की चमक और जोड़ों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। इसके अलावा, यह आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है।