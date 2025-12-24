सर्दियों में बालों में इन तरीकों से लगाएं तेल, वरना हो सकता है नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा और कम नमी के कारण बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में बालों में तेल लगाना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से ऑयलिंग न की जाए तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है।

कई लोग ठंड में बालों में तेल तो लगाते हैं, लेकिन सही समय, सही तेल और सही विधि की जानकारी न होने के कारण बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में बालों में तेल लगाने का सही तरीका।

1. सही तेल का करें चुनाव

सर्दियों में हल्के तेल की बजाय पोषण से भरपूर तेल का इस्तेमाल करना चाहिए।

नारियल तेल - बालों को गहराई से पोषण देता है

सरसों का तेल - स्कैल्प में गर्माहट बनाए रखता है

बादाम तेल - रूखे और टूटते बालों के लिए फायदेमंद

अरंडी तेल - बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मददगार

आप चाहें तो दो तेलों को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. हल्का गुनगुना तेल लगाएं

सर्दियों में ठंडा तेल बालों में लगाने से स्कैल्प टाइट हो सकता है। इसलिए तेल को हल्का गुनगुना कर लें। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो, वरना स्कैल्प जल सकती है।

3. उंगलियों से करें हल्की मालिश

तेल लगाते समय नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।

उंगलियों के पोरों से 5-10 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें

इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है

बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है

4. ज्यादा तेल न लगाएं

सर्दियों में लोग अक्सर ज्यादा तेल लगा लेते हैं, जिससे डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है, स्कैल्प चिपचिपा हो सकता है। बस उतना ही तेल लगाएं, जिससे स्कैल्प और बाल हल्के से कवर हो जाएं।

5. तेल लगाने के बाद बाल ढकें

तेल लगाने के बाद खुले बालों में ठंडी हवा लगने से सर्दी-जुकाम और बालों को नुकसान हो सकता है।

कॉटन का स्कार्फ या टोपी पहनें

कम से कम 30 मिनट तक बाल ढके रखें

6. रातभर तेल लगाने से बचें

अगर आपकी स्कैल्प ऑयली या डैंड्रफ-प्रोन है, तो रातभर तेल लगाकर न रखें।

1-2 घंटे बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें

हफ्ते में 2 बार से ज्यादा ऑयलिंग न करें

7. गुनगुने पानी से ही धोएं बाल

सर्दियों में बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से बाल धोना नुकसानदायक हो सकता है।

हल्का गुनगुना पानी सबसे बेहतर होता है

इससे तेल आसानी से निकलता है और बाल ड्राई नहीं होते

सर्दियों में बालों में तेल लगाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। सही तेल, सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखकर की गई ऑयलिंग से बाल मजबूत, चमकदार और हेल्दी बने रहते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो सर्दियों में भी आपके बाल खूबसूरत और घने बने रहेंगे।