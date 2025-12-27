मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 08:37:08 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 08:37:08 AM (IST)
    खाना खाने का नहीं होता मन? तेजी से भूख बढ़ाने के लिए अपनाएं यह आयुर्वेदिक नुस्खा, पेट की हर समस्या से मिलेगा छुटकारा
    भूख बढ़ाने के लिए अपनाएं आयुर्वेदिक नुस्खा।

    HighLights

    1. भूख बढ़ाने के लिए अपनाएं आयुर्वेदिक नुस्खा।
    2. पेट की हर समस्या से मिलेगा छुटकारा।
    3. अपच और एसिडिटी में भी राहत मिलेगी।

    लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और तनाव की वजह से बहुत से लोग भूख न लगने और अपच की समस्या से परेशान रहते हैं। कई बार तो पसंदीदा खाना सामने होने के बावजूद भी खाने का मन नहीं करता।

    आयुर्वेद के अनुसार, इसका सीधा संबंध हमारी पाचन अग्नि के कमजोर होने से होता है। जब पाचन ठीक नहीं रहता, तो शरीर को जरूरी पोषण भी नहीं मिल पाता। ऐसे में आयुर्वेद का एक आसान और घरेलू नुस्खा आपकी इस परेशानी में काफी मददगार हो सकता है।


    भूख न लगने और अपच के कारण

    आयुर्वेद मानता है कि अनियमित भोजन, ज्यादा तला-भुना खाना, देर रात खाना, मानसिक तनाव और कम शारीरिक गतिविधि से पाचन अग्नि मंद हो जाती है। इसका असर भूख, गैस, एसिडिटी और पेट भारी रहने के रूप में दिखता है।

    आयुर्वेद का आसान नुस्खा

    अगर आपको बार-बार अपच और भूख न लगने की समस्या रहती है, तो अजवाइन, सोंठ और काला नमक का यह नुस्खा आजमा सकते हैं।

    सामग्री

    • आधा चम्मच अजवाइन

    • एक चुटकी सोंठ (सूखा अदरक पाउडर)

    • एक चुटकी काला नमक

    कैसे करें सेवन?

    इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर भोजन से 15–20 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ लें। चाहें तो इसे दिन में एक या दो बार लिया जा सकता है।

    कैसे करता है काम?

    अजवाइन पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है और गैस की समस्या कम करती है।

    सोंठ पाचन अग्नि को तेज करती है और पेट की सूजन व भारीपन से राहत दिलाती है।

    काला नमक अपच और एसिडिटी में फायदेमंद माना जाता है।

    इसके अन्य फायदे

    • भूख बढ़ाने में मदद करता है

    • गैस, पेट दर्द और एसिडिटी से राहत

    • खाना आसानी से पचने लगता है

    • पेट हल्का और साफ महसूस होता है

    • ध्यान रखने वाली बातें

    • इस नुस्खे को सीमित मात्रा में ही लें।

    • बहुत ज्यादा समस्या या लंबे समय से अपच रहने पर डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

    • ताजे और हल्के भोजन के साथ-साथ पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है।

    नोट - यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होता है।

