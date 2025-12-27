खाना खाने का नहीं होता मन? तेजी से भूख बढ़ाने के लिए अपनाएं यह आयुर्वेदिक नुस्खा, पेट की हर समस्या से मिलेगा छुटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और तनाव की वजह से बहुत से लोग भूख न लगने और अपच की समस्या से परेशान रहते हैं। कई बार तो पसंदीदा खाना सामने होने के बावजूद भी खाने का मन नहीं करता।
आयुर्वेद के अनुसार, इसका सीधा संबंध हमारी पाचन अग्नि के कमजोर होने से होता है। जब पाचन ठीक नहीं रहता, तो शरीर को जरूरी पोषण भी नहीं मिल पाता। ऐसे में आयुर्वेद का एक आसान और घरेलू नुस्खा आपकी इस परेशानी में काफी मददगार हो सकता है।
आयुर्वेद मानता है कि अनियमित भोजन, ज्यादा तला-भुना खाना, देर रात खाना, मानसिक तनाव और कम शारीरिक गतिविधि से पाचन अग्नि मंद हो जाती है। इसका असर भूख, गैस, एसिडिटी और पेट भारी रहने के रूप में दिखता है।
अगर आपको बार-बार अपच और भूख न लगने की समस्या रहती है, तो अजवाइन, सोंठ और काला नमक का यह नुस्खा आजमा सकते हैं।
इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर भोजन से 15–20 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ लें। चाहें तो इसे दिन में एक या दो बार लिया जा सकता है।
अजवाइन पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है और गैस की समस्या कम करती है।
सोंठ पाचन अग्नि को तेज करती है और पेट की सूजन व भारीपन से राहत दिलाती है।
काला नमक अपच और एसिडिटी में फायदेमंद माना जाता है।
नोट - यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होता है।