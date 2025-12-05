Arjun ki Chaal: इन 3 तरीकों से करें अर्जुन की छाल का सेवन, दिल की बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

लाइफस्टाइल डेस्क। दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए आयुर्वेद में अर्जुन के पेड़ की छाल का विशेष महत्व बताया गया है। इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करने से हार्ट मजबूत होता है और कई दिल संबंधी परेशानियों में भी राहत मिलती है।