Arjun ki Chaal: इन 3 तरीकों से करें अर्जुन की छाल का सेवन, दिल की बीमारियां रहेंगी कोसों दूर
Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 04:03:25 PM (IST)
Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 04:03:25 PM (IST)
इन 3 तरीकों से करें अर्जुन की छाल का सेवन।
HighLights
- अर्जुन की छाल क्यों है दिल के लिए लाभकारी।
- खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करती है ये छाल।
लाइफस्टाइल डेस्क। दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए आयुर्वेद में अर्जुन के पेड़ की छाल का विशेष महत्व बताया गया है। इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करने से हार्ट मजबूत होता है और कई दिल संबंधी परेशानियों में भी राहत मिलती है।
अर्जुन की छाल क्यों है दिल के लिए लाभकारी?
अर्जुन की छाल में टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं और ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करते हैं।
अर्जुन की छाल के फायदे
- खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करती है
- ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल करती है
- हृदय की धड़कन को नियमित रखती है
- हार्ट अटैक का खतरा कम करती है
- खून को पतला करके ब्लॉकेज रोकती है
- तनाव और एंग्जाइटी कम करती है
- डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभकारी मानी जाती है
अर्जुन की छाल का सेवन करने के सही तरीके
1. पाउडर (चूर्ण)
- सुबह और शाम 3 ग्राम (आधा चम्मच) चूर्ण
- गुनगुने पानी या दूध के साथ लें
2. काढ़ा (क्वाथ)
- 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अर्जुन की छाल उबालें
- पानी आधा रह जाए तो छानकर सुबह खाली पेट पिएं
- स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं
3. दूध के साथ
- रात को 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच चूर्ण मिलाकर पिएं
- इससे दिल को अतिरिक्त मजबूती मिलती है
महत्वपूर्ण सावधानियां
- यदि आप पहले से हार्ट की दवाइयां ले रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछकर ही सेवन शुरू करें
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना सलाह न लें
- अधिक मात्रा लेने पर पेट में जलन या कब्ज हो सकती है