बार-बार गला खराब होने से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 आयुर्वेदिक उपाय, मिलेगा तुरंत आराम

डिजिटल डेस्क। गला खराब होना एक आम समस्या है, खासकर मौसम बदलने पर या ठंडी-गर्म चीजें खाने से। बार-बार गले में खराश, दर्द, खिचखिच या जलन होना हमारी प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने और गले की नमी कम होने का संकेत है। आयुर्वेद में इसके कई सरल और असरदार उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप तुरंत आराम पा सकते हैं।

गला खराब होने के आयुर्वेदिक कारण

बार-बार ठंडी चीजें खाना

ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन

धूल, प्रदूषण और धुआं

अधिक बोलना या जोर से चिल्लाना

पाचन तंत्र की कमजोरी

आयुर्वेदिक उपाय जो देंगे तुरंत राहत

1. गर्म पानी और नमक से गरारे

आयुर्वेद के अनुसार, गले की खराश और सूजन कम करने के लिए नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना सबसे आसान और असरदार उपाय है।

2. हल्दी वाला दूध

सोने से पहले हल्दी मिलाकर गर्म दूध पीना गले की सूजन कम करता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है।

3. शहद और अदरक का सेवन

शहद में एंटी-बैक्टीरियल गुण और अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। दोनों को मिलाकर खाने से गले में तुरंत आराम मिलता है।

4. मुलेठी का सेवन

मुलेठी गले की खराश और खिचखिच के लिए रामबाण मानी जाती है। इसे चबाने या पानी में उबालकर पीने से गला तुरंत साफ होता है।

5. तुलसी और काली मिर्च की चाय

तुलसी की पत्तियां, काली मिर्च और अदरक डालकर बनाई गई चाय गले की खराश और खांसी में बेहद लाभकारी है।

बचाव के लिए जरूरी टिप्स