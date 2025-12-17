आंतों में चिपक गया है मल? अपनाएं 5 असरदार घरेलू उपाय; तुरंत होगा पेट साफ

लाइफस्टाइल डेस्क। कब्ज (Constipation) एक आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या है। बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान, फाइबर की कमी और कम पानी पीने की वजह से पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता। इसका असर न सिर्फ पाचन तंत्र पर पड़ता है, बल्कि सिरदर्द, गैस, एसिडिटी और सुस्ती जैसी दिक्कतें भी होने लगती हैं। अगर आप भी तुरंत कब्ज से राहत चाहते हैं, तो ये 5 घरेलू उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

1. गुनगुना पानी पिएं सुबह खाली पेट एक या दो गिलास गुनगुना पानी पीना कब्ज से राहत पाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इससे आंतों की गतिविधि तेज होती है और मल त्याग में आसानी मिलती है। चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

2. त्रिफला चूर्ण का सेवन करें आयुर्वेद में त्रिफला को कब्ज का रामबाण इलाज माना गया है। रात को सोने से पहले आधा से एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी या दूध के साथ लेने से सुबह पेट साफ होने में मदद मिलती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। 3. फाइबर से भरपूर फल खाएं कब्ज से राहत के लिए फाइबर युक्त आहार बेहद जरूरी है। पपीता, सेब, नाशपाती, अमरूद और अंजीर जैसे फल मल को नरम बनाते हैं और आंतों की सफाई में मदद करते हैं। खासतौर पर भीगे हुए अंजीर सुबह खाली पेट खाने से जल्दी आराम मिलता है।