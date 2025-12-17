दांतों का पीलापन होगा जड़ से खत्म, अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे; हफ्तेभर में चमक जाएगी बत्तीसी

लाइफस्टाइल डेस्क। पीले दांत न सिर्फ आपकी मुस्कान की खूबसूरती बिगाड़ते हैं, बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डालते हैं। चाय-कॉफी, तंबाकू, सिगरेट, मीठी चीजें और सही तरीके से दांत साफ न करना दांतों के पीलेपन की बड़ी वजहें हैं।
अगर आप महंगे ट्रीटमेंट के बिना घर बैठे दांतों को सफेद करना चाहते हैं, तो ये 5 घरेलू नुस्खे आपके लिए बेहद काम के साबित हो सकते हैं।
बेकिंग सोडा दांतों पर जमी गंदगी हटाने में मदद करता है, जबकि नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड दाग-धब्बों को साफ करता है।
कैसे करें इस्तेमाल?
आधा चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं। इस पेस्ट से हफ्ते में 1–2 बार हल्के हाथों से ब्रश करें।
ध्यान रखें - इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें, वरना दांतों की ऊपरी परत को नुकसान हो सकता है।
नारियल तेल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों और मसूड़ों की गहराई से सफाई करते हैं।
कैसे करें?
सुबह खाली पेट 1 चम्मच नारियल तेल मुंह में डालकर 10–15 मिनट तक घुमाएं, फिर थूक दें और कुल्ला कर लें।
इससे न सिर्फ दांत सफेद होंगे, बल्कि मुंह की बदबू भी दूर होगी।
संतरे के छिलके में विटामिन C और कैल्शियम होता है, जो दांतों की चमक बढ़ाने में मदद करता है।
कैसे करें?
सूखे संतरे के छिलके पीसकर पाउडर बना लें। रोज रात को सोने से पहले इससे दांत साफ करें।
यह पुराना देसी नुस्खा दांतों के पीलेपन और बैक्टीरिया दोनों से छुटकारा दिलाता है।
कैसे करें?
आधा चम्मच नमक में कुछ बूंदें सरसों का तेल मिलाएं और इससे दांतों की मसाज करें। हफ्ते में 2–3 बार करें।
स्ट्रॉबेरी में मौजूद मैलिक एसिड दांतों के दाग-धब्बे हल्के करने में मदद करता है।
कैसे करें?
एक स्ट्रॉबेरी मैश करके उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं। इस पेस्ट को 2–3 मिनट दांतों पर लगाकर कुल्ला कर लें।
इन आसान घरेलू उपायों को अपनाकर आप भी पा सकते हैं दूध जैसी सफेद और चमकदार मुस्कान।
नोट - यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले दंत चिकित्सक (Dentist) की सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपके दांत संवेदनशील हैं।